09:14 30 листопада Київ, Україна

«Крим наш» - саме цей девіз сповідують расейской загарбники, ігноруючи кримчан. В процесі захоплювати і руйнувати ці варвари постійні, і ось черговий пам'ятник природи «Півострів Меганом» може стати жертвою таких руйнівників або як вони себе називають - господарських «російських».

І так, мис Меганом ...

Історія боротьби за мис Меганом триває без малого 17 років. Ще з 2003 року жителі Судака відстоювали право на вільний доступ до моря і відсутність будівель на заповідних схилах. У 2007 році вдалося достукатися до адміністрації Президента України. Після чого на сході громадян в селі Сонячна Долина було прийнято рішення створити пам'ятник природи «Півострів Меганом». В Україні такий стан зберігається і донині, адже природу своєї країни набагато простіше любити і берегти. Ось тільки управлінці в РФ аки Китайці не дуже дбають про екологію як у своїй країні, так і на окупованих територіях.

Після приходу окупаційних адміністрацій пам'ятник природи «Півострів Меганом» втратив охоронний статус території в бюрократичних перипетії. Хоча громадські працівники з 2015 року ведуть переписку про створення тут охоронної зони, такий створено не було.

Час настав в 2019 році, коли 850 га несозданной охоронної зони новий генплан Судака вивів під забудову. За даними місцевих жителів, результати громадських слухань були сфальсифіковані (часте явище в РФ, проте викликало здивування у кримчан) - на публічній кадастровій карті з'явилися ділянки з цільовим призначенням «туризм».

Зараз роботи ведуться на так званому перепелині поле - крайньої східної частини Капсельської бухти біля підніжжя красеня-Меганома. Тут проходять традиційні шляхи міграції перелітних птахів, які раніше вибирали цю місцевість за тишу і незайману природу. Птахів в цьому році місцеві жителі ще не бачили. ... І судячи з усього вже не побачать, адже туди дотяглися загребущі рученята господарських «російських».

Слід зазначити, що забудовником ж є якийсь молодіжний некомерційний форум «Таврида Арт». І хоча арт-резиденція декларує дбайливе ставлення до червонокнижних рослин і тварин, що мешкають на території перепелині поля частина цього самого поля вже знищена будівельною технікою. А самі землі одержали б цікаве цільове призначення «Туристичне обслуговування, код 5.2.1» - «Розміщення пансіонатів, туристичних готелів, кемпінгів, будинків відпочинку, не надають послуги з лікування, а також інших будівель, використовуваних з метою вилучення підприємницької вигоди з надання житлового приміщення для тимчасового проживання в них; розміщення дитячих таборів », що слабо співвідноситися з некомерційних статусом забудовника.

Ось такі вони господарські «російські».