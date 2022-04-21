Крокодилячі сльози: путін наказав скасувати штурм «Азовсталі» у Маріуполі

путлер назвав «недоцільним» штурм промзони «Азовсталі» у Маріуполі та наказав шойгу скасувати його Територію комбінату досі утримують підрозділи морської піхоти ЗСУ та батальйон «Азов».

За його словами, «не потрібно лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими об'єктами».

«Заблокуйте цю промислову зону так, щоб муха не пролетіла. Запропонуйте ще раз усім, хто досі не склав зброї, зробити це. Російська сторона гарантує їм життя та гідне поводження з ними відповідно до відповідних міжнародно-правових актів.. Усім, хто поранений, буде надано кваліфіковану медичну допомогу», – сказав путлер.

фрагмент розмови путіна та шойгу, в рамках якого глава кремля заявляє про необхідність припинити штурм «Азовсталі» під приводом збереження життів та здоров'я російських солдатів та офіцерів.

При цьому сам шойгу прозвітував перед путіним про нібито «визволення» Маріуполя, незважаючи на те, що російські війська так і не взяли «Азовсталь».

На території «Азовсталі» знаходяться захисники Маруполя – бійці полку «Азов» та морпіхи, – а також мирні жителі, які сховалися там від бомбардувань російської армії.. Міськрада Маріуполя 18 квітня повідомляла, що у підземельних катакомбах «Азовсталі» перебувають близько тисячі цивільних.

Маріуполь – найбільше портове місто на березі Азовського моря. Бої за Маріуполь точаться з 24 лютого, коли почалося масштабне вторгнення російських військ в Україну. Окупанти не змогли взяти місто штурмом та почали скидати на нього авіабомби, обстрілювати з артилерійських знарядь та реактивних систем залпового вогню. Жителі обложеного Маріуполя через російських окупантів залишилися без води, світла, тепла, зв'язку та продуктів.

Близько трьох тижнів – до 14 березня – евакуація з міста не проводилася через постійні обстріли з боку росіян. Потім у мешканців з'явилася можливість залишити місто спеціальним коридором, але тільки на приватному транспорті.. 12 квітня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що цей спосіб також заблокували росіяни.

Частину міста контролюють окупанти, частина – українські військові. Бої продовжуються.

6 квітня міськрада Маріуполя повідомила, що у місті почали працювати російські мобільні крематорії, щоб «знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії».

19 квітня заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар (позивний Каліна) повідомив, що завод «Азовсталь» у Маріуполі практично повністю знищено внаслідок бомбардувань російських окупантів.. Він нагадав про заклик полку «Азов» до світових політиків з проханням організувати евакуацію мирного населення та поранених із Маріуполя, а також повідомив, що поки що немає такого рішення.

У чергові крокодилячі сльози путіна ніхто вже не вірить. Рашизм – несучий біль, кров, страждання, смерть… побачив увесь світ…