Криза в "Укрзалізниці": коронавірус не головна причина

За перше півріччя АТ «Укрзалізниця» зазнала величезних збитків, криза позначилася і на позиції в міжнародних рейтингах. Виною цьому не тільки викликаний пандемією коронакрізіс, так вважає екс-директор з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.
"Проблеми не тільки у вірусі. У першому кварталі падіння перевезень було всього близько 3%. А збитки склали 7 мільярдів гривень. Частина збитків обумовлена запізнілою реакцією на зміну вартості перевезення у вагонах УЗ, що призвело до простою великої кількості вагонів. Недоотримані в першому кварталі з цієї причини кошти склали 1,3 млрд. грн.
Крім того, звільнення топ-менеджменту (Єрьомін, Бойко) компанії, а також безперервні зміни керівника (Кравцов, Желько, Юрек) паралізували багато операційні процеси. Це також посилило фінансову ситуацію в першому кварталі.
За підсумками півріччя збитки очікуються на рівні 8 млрд. Грн.
Погіршення пов'язане з кадровим ураганом серед топ-менеджменту Укрзалізниці, що занурила компанію в повний хаос. Це і призвело до падіння обсягів перевезень в деяких місцях до 15%, зниження рівня використання власних вагонів до максимально низького рівня в квітні-травні - 6-10%. При тому, що ще рік тому ця цифра була в районі 40 +% ".
"Проблеми не тільки у вірусі. У першому кварталі падіння перевезень було всього близько 3%. А збитки склали 7 мільярдів гривень. Частина збитків обумовлена запізнілою реакцією на зміну вартості перевезення у вагонах УЗ, що призвело до простою великої кількості вагонів. Недоотримані в першому кварталі з цієї причини кошти склали 1,3 млрд. грн.
Крім того, звільнення топ-менеджменту (Єрьомін, Бойко) компанії, а також безперервні зміни керівника (Кравцов, Желько, Юрек) паралізували багато операційні процеси. Це також посилило фінансову ситуацію в першому кварталі.
За підсумками півріччя збитки очікуються на рівні 8 млрд. Грн.
Погіршення пов'язане з кадровим ураганом серед топ-менеджменту Укрзалізниці, що занурила компанію в повний хаос. Це і призвело до падіння обсягів перевезень в деяких місцях до 15%, зниження рівня використання власних вагонів до максимально низького рівня в квітні-травні - 6-10%. При тому, що ще рік тому ця цифра була в районі 40 +% ".
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