Кремль бреше про втрати в українській армії

07:05 17 листопада Київ, Україна

Втрати у ЗСУ є, і вони продовжать зростати, доки Україна не буде повністю деокупована. Але названі цифри ворогом - така ж правда, як і міф про “велич непереможної другої армії світу”.

На своїх пропагандистських ресурсах агресор почав писати про нібито “400 тис. загиблих” українських захисників. При цьому ворог посилається на OSINT-розслідування. Але що цікаво, хто саме проводив таке дослідження – не відомо навіть самим пропагандистам, вони просто не називають джерело.

Приділивши трохи часу, перевіривши відомих та маловідомих цивільних фахівців, які займаються OSINT, неможливо знайти жодного розслідування про українські втрати на фронті. І тим більше, окрім джерел зомбування агресора, інформації про “400 тис. загиблих воїнів ЗСУ” немає більше ніде.

Так працює пропаганда. Більшість росіян навіть не знають, що таке та як перекладається OSINT. Вони вважають, що це якийсь централізований орган, де працюють кваліфіковані люди, хоча будь-хто може легко провести розслідування за методикою OSINT.

Аналогом нового пропагандистського вкидання служать попередні заяви рф про втрати ЗСУ. Тоді вони посилалися на висловлювання в інтерв'ю американського офіцера Стівена Твітті, який, за їхніми словами, заявив про "втрату 200 тис. українських військових". Однак дослівний переклад Твітті звучав так: “Я хочу нагадати вам, що ми часто чуємо про загиблих та поранених росіян. Ми чуємо дуже мало про втрати України, при тому, що вона також втрачає воїнів. Україна починала із 200 тисяч солдатів. Хто знає, де вони зараз? Офіцер не казав, що всі вони загинули чи зникли, а наголошував, що не знає про українські втрати.

Але росіяни з радістю сприймають перекручений переклад за істину, навіть не приділяючи належної уваги першоджерелам, а потім дивуються, як українська авіація, яку “знищили у перші години повномасштабного наступу”, продовжує ліквідувати сотні окупантів. Якщо вірити заявам пропагандистів, то їхня армія вже знищила української техніки більше, ніж її було на початку і навіть більше, ніж передали західні партнери.