Поки весь світ рухається на шляху до прогресу, агресор вирішив ізолювати країну та повернути СРСР. Про це вже давно натякали пропагандисти, повторюючи раз за разом "як раніше було добре жити".

Влада у Кремлі вирішила відродити піонерію. Бункерний вже підтримав ініціативу. Тепер, окрім мілітаризації неповнолітніх за допомогою молодіжної, добровільно-примусової кампанії «Юнармія», дітей навчатимуть, як правильно підтримувати політичні сили в країні.

Крім того, депутат Держдуми Михайло Шеремет запропонував замінити російський прапор на прапор СРСР. На його думку, цього прапора, як символу перемоги, Захід боїться. Ймовірно, ця пропозиція не розглядатиме всерйоз. Проте посил зрозумілий. Уряд має намір відродити Радянський Союз, принаймні, частину його інститутів і засад.

У той же час, ті люди, які мріють про минуле, отримають замість реалізації "світлих спогадів", країну з усім негативом СРСР та Росії разом узятих. Адже атрибутика неіснуючої освіти, що розпалася, не змінить ставлення влади Кремля до управління державою.. Країна-агресор все також залишиться розсадником корупції та розрухи, свобод поменшає, обов'язків перед урядом більше, а пропаганда частіше замінитиме їжу та соціальні блага.