Кремль підтримує беззаконня в Білорусі через страх

Росія буде всіляко підтримувати кривавий режим Лукашенка для того, щоб не втратити військові бази в Білорусі. Так, зв'язок Росії та Білорусі зав'язаний ще з початку розпаду СРСР.

У Білорусі є два важливі військові об'єкти, що забезпечують функціонування стратегічних ядерних сил. При цьому у самій Білорусі такі сили відсутні: після розпаду СРСР управління боєголовками, що залишилися на території країни, було передано Москві, а в 1996 році вони були виведені з Білорусі.

У Білорусі залишилася недобудована новітня на той момент радіолокаційна станція «Волга», системи попередження про ракетний напад (СПРН) і радіостанція «Антей» 43-го вузла зв'язку ВМФ Росії. Угоди Росії та Білорусі про порядок їхнього використання та утримання набули чинності 7 червня 1996 року. За цими угодами Білорусь на 25 років передає Росії в безкоштовне користування землю і нерухомість цих об'єктів.

Російські військові об'єкти на території Білорусі не мають статусу військової бази. Нерухоме майно та земельні ділянки під об'єктами Білорусь надала в користування Росії без отримання всіх видів податків (крім платежів, пов'язаних з господарською діяльністю). За це Росія безоплатно надає Білорусі військові полігони для проведення бойових стрільб ППО, інформацію про ракетно-космічну ситуацію і сприяє оснащенню пунктів управління військами ППО Білорусі апаратурою. У 1996 році Лукашенко сказав, що «тільки за знищення Ганцевицької станції, яку будує Росія в Брестській області, Білорусі [країнами НАТО] були обіцяні 10 мільярдів доларів». Лукашенко і зараз продовжує вважати об'єкти в Білорусі критично важливими для російської обороноздатності. «Від Чорного моря до Балтики ми бачимо все. І у Росії на цьому напрямку нічого немає. Щоб відтворити їм це, наприклад, якщо вони захочуть, під Смоленськом, уявіть, скільки треба грошей, щоб кожен день бачити, чути, що відбувається навіть не в Білорусі, а через Білорусь в країнах НАТО. Уявіть, які це витрати», - говорив Лукашенко в кінці 2019 року.

Угода про передачу об'єктів закінчується в 2021 році, і зараз сторони ведуть переговори про її продовження.

Постачання з Білорусі в Росію. 99 білоруських підприємств постачають понад 1800 найменувань продукції для 255 оборонних підприємств Росії. У 2018 році це становило близько 15% всього оборонного замовлення Росії.

Однак, найважливіші для Росії вироби постачають лише кілька підприємств.

БелОМО (приціли для стрілецької зброї)

ВАТ «Інтеграл» (компоненти радіоелектроніки)

ВАТ «Пеленг» (прицільні комплекси для БМП-3, танків Т-72Б3М і Т-80УЕ1, бойової машини підтримки танків «Термінатор-2» та інших)

КБ «Дисплей» (монітори спеціального призначення, в тому числі для винищувача п'ятого покоління Су-57)

Мінський завод колісних тягачів - МЗКТ (шасі для різних ракетних комплексів: рухомих ґрунтових ракетних комплексів стратегічного призначення «Тополь-М», «Ярс» і «Рубіж», оперативно-тактичних «Іскандер», берегового ракетного комплексу «Бал», артилерійського комплексу «Берег», комплексу ППО С-400 і багатьох інших систем озброєнь).

Через санкції проти Росії, які забороняють постачання їй західних виробів військового та подвійного призначення, не з'являться і зовнішні конкуренти для білоруських підприємств. Таким чином, білоруська продукція ще довго буде присутня на російському ринку озброєнь.

Щорічний експорт білоруського військово-промислового комплексу в Росію становить близько 250-300 мільйонів доларів, тобто близько 30% експорту в усі країни. Сума відносно велика, але все ж не критична для економіки Білорусі (для порівняння - сумарний експорт послуг Парку високих технологій, білоруської «Кремнієвої долини» в 2019 році перевищив два мільярди доларів).

Ситуацією скористався Володимир Путін. Фактично він взяв під свій контроль зовнішню політику Білорусі (крайньою мірою, в стосунках із Заходом). Він веде переговори щодо ситуації в Білорусі з лідерами країн ЄС, а Лукашенко спілкується тільки з ним.

Після зустрічі Лукашенка і Путіна 14 вересня в Сочі почалися спроби Росії взяти під контроль військову сферу країни. Це дуже добре проявилося в ситуації з навчаннями «Слов'янське братство» на території Білорусі. З малих навчань (планувалася участь до 1500 осіб з трьох сторін, в тому числі Сербії, яка в підсумку відмовилася прислати своїх військовослужбовців) контртерористичної спрямованості вони перетворилися фактично в загальновійськові навчання із застосуванням російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-22 (до 6000 військовослужбовців з двох боків). Рішення про зміну масштабу навчань було прийнято після візиту до Білорусі військової делегації Міністерства оборони Росії на чолі з міністром Сергієм Шойгу 16 вересня 2020 року.

У навчаннях «Слов'янське братство» взяли участь три батальйонні тактичні групи ПДВ Росії (всього до 1000 осіб і до 100 одиниць техніки). Одна група зробила безперервний переліт з Росії і здійснила десантування з технікою на полігоні «Брестський». Цей епізод навчань продемонстрував, що російські війська можуть прибути в Білорусь в межах декількох годин. Це сигнал і для НАТО, і для білорусів.

На зустрічі з Лукашенком Путін зазначив, що білорусько-російські навчання заплановані таким чином, що будуть проходити майже кожен місяць. Все більше військово-політичних експертів приходять до висновку, що Росія буде нарощувати свою присутність в Білорусі. Замість створення постійних військових баз - безперервні вчення, під час яких в країні практично постійно знаходяться російські війська.