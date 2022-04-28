Кремль підтримує "аполітичних" блогерів

"Бункерний" нарешті збагнув, що інтернет можна не блокувати, а долучити до сили пропаганди. Так, наприкінці квітня він наказав підтримувати рашистських блогерів, які "роблять цікавий та зрозумілий" контент. Таким контентмейкерам глава Кремля розпорядився надавати “акуратну, ненав'язливу, без адміністративних ресурсів підтримку”.

На одному із сайтів підконтрольних рашистам, випадково чи ні, під статтею про підтримку “бункерних” блогерів, розмістили відео з рекламою “найбагатші блогери” країни-агресора. З огляду на те, що військова пропаганда зараз не пропускає контент, який міг би нашкодити їх наративам і навіть блокує іноземні соцмережі, то з великою ймовірністю, показані там особи, є саме тими, кого окупанти “ненав'язливо” підтримуватимуть. Серед них можна побачити Івлєєву, Пєтухова, Мілохіна і навіть Дудя.

Мабуть, рашисти вирішили діяти більш тонко, і підтримувати, в тому числі, позицію аполітичних блогерів, які транслюють наративи про “єдиний народ”, “не винність усіх росіян”, “неоднозначність війни”, “хороших росіян”, а також які роблять розважальний контент, щоб дати зомбованого населення відволіктися і не перевантажувати пропагандою.