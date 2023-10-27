11:51 26 жовтня Київ, Україна

З моменту прийняття пенсійної реформи, в рф кількість пенсіонерів скоротилася на 2,5 млн. Міністр праці та соціального захисту Антон Котяков заявив, що пенсіонерів, чия пенсія нижча за прожитковий мінімум, більше не залишилося.

Очевидно, мало на увазі, що ті 2,5 млн пенсіонерів, чия пенсія була нижчою за прожитковий мінімум, вирушили в інший світ. Наступним кроком, швидше за все, буде збільшення прожиткового мінімуму та скорочення пенсіонерів, чия пенсія виявиться нижчою.

Тим не менш, пенсіонери продовжують віддавати свої голоси за путіна та «єдину росію». Вони радіють надбавкам у кілька десятків рублів, поки уряд грабує державу, заганяючи їх у злидні, а потім і в могилу. Однак пропаганда "величі", тісно пов'язана з ностальгією за СРСР, дозволяє зі спокійною душею відкладати собі на похорон, обмежуючи себе в усьому.