Кремль ігнорує епідемію в Росії

Поки Кремль зайнятий втручанням у справи сусідніх держав, в самій Росії триває крах не тільки економіки, а й суспільства. Повне ігнорування карантинних норм на рівні уряду та низький рівень стану медицини призвели до різкого стрибка захворюваності населення коронавірусом.

У Росії за минулу добу виявлено 6 148 нових хворих на коронавірус COVID-19. Це найвищий показник з кінця липня, повідомив оперативний штаб в неділю, 20 вересня.

Нові випадки зараження реєструвалися у 84 регіонах Росії. У Москві добовий приріст склав 860.

Ще 214 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Санкт-Петербурзі, 188 - в Московській області, 178 - в Ростовській області, 165 - в Нижньогородській області.

Всього в країні вже 1 103 399 випадків зараження коронавірусом.

За добу померли 79 росіян, кількість жертв за весь період зросла до 19 418.

Схоже, ігнорування ситуації з пандемією в країні - це один з пунктів плану з навмисного морального та фізичного геноциду власного населення.