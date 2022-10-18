Кремль – збіговисько терористів та маніяків

07:14 18 жовтня Київ, Україна

Тієї радості, зловтіхи, маніакального блиску в очах та помсти в голосі, з якими росія говорить про енергетичні проблеми Європи, можуть злякатися навіть психічно неврівноважені серійні вбивці. При цьому глум над «немає газу» відбувається як серед звичайних росіян, так і на найвищому рівні в кремлі. Zомбована публіка викладає в мережу відео, де вони на старих газових плитах включають усі наявні конфорки і запитують – “Європа, а у нас у квартирі газ, а у вас?”. На вищому рівні ситуація така ж. “Зима може бути відносно теплою, а ось якийсь тиждень, або п'ять днів, будуть аномально холодні. За цей короткий проміжок часу, не дай Боже, можна заморозити цілі міста, цілі землі”, - заявив поки що голова «Газпрому» Міллер.

Ось тільки ніхто чомусь не каже, що газові сховища в Європі заповнені практично на 100% у кожній країні. А пересічні європейці давно використовують, здебільшого, електроприлади замість газових установок. Це стосується як обігріву, так і приготування їжі.

Очевидно, що пересічні жителі країн ЄС не зазнають серйозних потрясінь через відсутність постачання російського газу. Куди більш схильною до ризиків залишається європейська промисловість. Проте Європа вже перейшла на альтернативних постачальників блакитного палива та продовжує укладати нові контракти з країнами Близького Сходу, Африки та США.

А ось про російські міста, віддалені від столиці, які досі використовують пічне опалення, ніхто в кремлі не говорить. Адже зими в росії набагато холодніші і триваліші, ніж у Європі. І втекти до теплих країн тепер не вийде.

Терористичне державне утворення «росія» залишилося лише на рівні розвитку ХІХ століття. Їхні погрози цивілізованому світу схожі на те, як стара бабуся рекомендує онукові носити сто шуб навесні, щоб не замерзнути, адже так робили всі в її юності, не розуміючи, що світ змінився і є альтернативи шубам та бушлатам.