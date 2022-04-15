Крейсер ВМС РФ Москва - Все

00:02 15 квітня Київ, Україна

Хвалений крейсер москва, флагман чорноморського флоту Росії, тепер розбурхує морську живність на дні Чорного моря. МО РФ дали підтвердження самі.

У стані пропагандистів стався перекид у повітрі через переднє сальто.

Як виявилося -

"Під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув», - повідомили в Міноборони РФ.

Тут би треба зробити поправку на нову російську в ЗМІ, не затонув, а змінив напрямок руху.

Крейсер «Москва» зі своєю системою ППО, що складається з 64 ракет С-300 – прикривав великі десантні кораблі, які тягають залізо та гарматне м'ясо до Бердянська. Ну, не всі вже тягають, проте.

Кораблів, здатних здійснювати таке прикриття перекидання десанту, у чорноморському флоті у Росії більше не залишилося.

Десь там ще бовтається «Адмірал Ессен», але у нього із засобів ППО є «Штиль» та морський аналог «Бука» – але С-300 немає.

Так ось.



Ми над російським кораблем можемо іржати скільки завгодно – і, безумовно, заслужено – але це не просто іржаву балію потопили. Це - блискуча операція ЗСУ фактично щодо зриву подальшого перекидання російських сил морем.

Це – тактична перемога.



Це набагато серйозніше, ніж просто плаваючу залізяку з півтисячею орків на борту потопити.



Крім того, сьогодні 14 квітня 2022 року і на дно пішло без перебільшення $750 мільйонів, такою є вартість дірявого флагмана.

А рівно 110 років тому, 14 квітня, на дно океану пішло 7,5 мільйонів доларів, така вартість Титаніка.



Отака "колискова" малята)