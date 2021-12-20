Кравчук вважає, що Україна може піти на компроміс по Донбасу

Глава делегації Києва у тристоронній контактній групі, екс-президент України Леонід Кравчук, вважає, що прийшла пора перейти від загальних слів до рішучих дій. Він заявив, що готовий йти на компромісні рішення для досягнення миру і безпеки на Сході України.

«Така у мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси », - сказав він.

У той же час Кравчук зазначив, що «є речі, які компромісів не піддаються».

«Це суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів. Це питання не обговорюється », - підкреслив він.

За словами Кравчука, він буде виступати за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій, а саме «не ставити перед собою нездійсненних завдань, вирішувати питання покроково, почати з припинення вогню, потім можна говорити про способи місцевого самоврядування, про вибори, і тоді крок за кроком йти далі ».

Офіс українського лідера Володимира Зеленського повідомив 28 липня про вирішенні 81-річного другого президента країни Леоніда Кучми припинити роботу в якості глави української делегації в контактній групі. 30 липня Зеленський призначив на посаду повпреда Києва в контактній групі 86-річного першого президента країни Леоніда Кравчука.