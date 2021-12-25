Кравчук дав пораду Лукашенко

Колишній президент України вирішив дати раду чолі Білорусі Олександру Лукашенко. Він запропонував йому вступити в переговори з представниками опозиції. Чи прислухається лідер білоруської нації до порад учасника Тристоронньої контактної групи в складі української делегації, невідомо. Однак, він чітко дав зрозуміти, що не бажає йти на поводу у людей, які розпалюють в країні небезпечну ситуацію.

Екс-президент України і глава делегації Києва у тристоронній контактній групі Донбасом Леонід Кравчук дотримується іншої думки, він вважає, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку потрібно почати діалог з опозицією.

За його словами, час уже змінилося, і зараз вже "не можна сподіватися, що будь-який режим може існувати тривалий час, і що люди будуть виконувати волю лідера або глав режиму".