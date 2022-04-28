Краса vs практичність, або навіщо «Укрзалізниця» повернулася до синіх вагонів?

Новина про те, що в «Укрзалізниці» вирішили фарбувати вагони не в білий колір, а в синій, викликала бурхливу дискусію в соціальних мережах. В чому суть?

У 2018 році "Укрзалізниця" здійснила ребрендинг, затвердивши новий логотип і змінивши колір майбутніх вагонів з синього на білий, а точніше колір «біла устриця». Однак на нові вагони грошей не дуже вистачило, мабуть, все пішло на ребрендинг. Тому з приходом Володимира Жмака, який почав наводити лад у фінансовому стані компанії і зміг знайти гроші на покупку нових вагонів, а також масову модернізацію старих, питання про фарбування знову стало актуальним.

Володимир Жмак в своєму Telergam-каналі повідомив, що після спільного обговорення з провідниками було вирішено фарбувати відремонтовані пасажирські вагони не в мазкий білий, а в більш практичний темно-синій колір. Також глава «Укрзалізниці» поцікавився думкою українських громадян: «А вам як?»

У відповідь заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що це рішення продиктовано не практичністю, а лінню, мовляв, провідникам просто лінь стежити за чистотою вагонів. Також він додав, що білий колір допоміг би заощадити на кондиціонуванні вагонів, адже білі вагони менше будуть нагріватися влітку. Тут, мабуть, полягали всі його економічні знання.

На захист Жмака виступив Олександр Перцовський, який відповів Каві, що проблему перегріву всередині вагонів фарбою не вирішити, тут потрібні більш серйозні заходи.

Хто з них має рацію? І чи варто було повертатися до синьої фарби? Варто було!

Кому, як не досвідченому в справі кризового менеджменту Володимиру Жмаку, знати про доцільність тих чи інших рішень. У тому фінансовому стані, в якому йому довірили «Укрзалізницю», важливо продумувати кожну дрібницю, щоб не робити зайвих витрат, і вже тим більше це не час для «ребрендингу».

Простий вибір кольору фарбування вагонів дійсно може допомогти заощадити сотні, тисячі і, можливо, мільйони гривень. Не врахував великий економіст Олександр Кава, що Україна - не така вже й південна країна, де спекотних сонячних днів 300 на рік. Реальна спека у нас від сили 2 тижні за рік, зате бруд, мряка і нескінченний пил супроводжують поїзди весь інший час року.

Якщо зіставити ту мізерну економію електроенергії на роботі кондиціонерів з витратами води, електрики, витратних матеріалів та людської праці на регулярну зовнішню мийку вагонів - різниця буде чимала.

А, може, заступник міністра фінансів мав на увазі економію на установці кондиціонерів в вагони в цілому? Може, він вважає, що білі дахи вагонів здатні повністю замінити кондиціонери? Добре, що нове керівництво здатне тверезо мислити і не економити на комфорті пасажирів. Тим більше, що ніхто не збирається перефарбовувати всі вже наявні білі вагони в синій.