Червоні лінії совісті, що спить

11:48 22 квітень Київ, Україна

Як кажуть, все таємне рано чи пізно стає відомим. Останнім часом так склалося, що те, що втаємничувала Росія, стає відомо світовій спільноті. Шпигунство, отруєння, замовні вбивства, теракти. За цими критеріями Росія лідирує на перших шпальтах світової преси.

І ось, знову…

Як мінімум шість співробітників підрозділу Головного управління Генштабу ЗС, імовірно, провели спецоперацію в Чехії, яку влада республіки пов'язали з вибухом складу боєприпасів у Врбетіце 16 жовтня 2014 року, повідомляють незалежні журналісти. «Вибух, що стався на складі боєприпасів під Врбетіце (Чехія) в 2014 році, не був навмисним, проте до нього причетні російські спецслужби»,- заявив глава МВС Чехії Ян Гамачек. Він підкреслив, що у чеської поліції «достатньо доказів причетності» російських спецслужб до вибуху, і додав, що поліція Чехії направить до Росії запит про надання правової допомоги в розслідуванні.

Потужний вибух, що стався селі Врбетіца, яке розташоване на сході країни, недалеко від кордону зі Словаччиною та Австрією, 16 жовтня 2014 року і який знищив понад 58 тонн боєприпасів та зніс десятки будівель, коштував життя двом громадянам Чехії. Кілька сусідніх сіл були евакуйовані.



Склад орендувала комерційна компанія Imex Group. В 2014 році ця компанія готувала поставку вантажу зі складу у Врбетіці фірмі Emco болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева. Більш за все, з Болгарії ця партія боєприпасів мала вирушити в Україну або в Сирію.

Як говориться в розслідуванні Bellingcat, підготовленому спільно з The Insider, журналом Der Spiegel і чеським тижневиком Respekt, операція проходила під особистим контролем генерала-полковника Андрія Авер'янова, командира військової частини 29155 в Москві (секретний спецпідрозділ ГРУ).

Сам Еміліан Гебрев, лише через кілька місяців після вибуху, 28 квітня 2015 року, став жертвою важкого отруєння. Причому, розслідувачі спільного розслідування Bellingcat, The Insider і німецького тижневика Der Spiegel довели, що для замаху на Гебрева могла використовуватися та ж бойова отруйна речовина сімейства «Новачок», що й у випадку з отруєнням Навального. А виконавцями замаху могли бути агенти ГРУ.

За версією чеських правоохоронців, диверсію могли влаштувати двоє росіян - співробітники ГРУ Олександр Петров (Олександр Мишкін) і Руслан Бошіров (Анатолій Чепіга). Через кілька хвилин після вибуху складу Чепіга і Мишкін сіли на рейс Аерофлоту з Відня до Москви. Генерал Авер'янов пізніше в той же день повернувся до Відня і тільки після цього вилетів до Москви. Тепер вони оголошені в розшук за підозрою в причетності до вибухів.

Це ті самі Петров і Бошіров, яких Великобританія в 2018 році звинуватила в отруєнні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

До речі, Олександр Мишкін (Петров) та Анатолій Чепіга (Бошіров) – Герої Росії. Нагороди вони отримали в 2014 році за «дії» на Україні.

Донедавна, багатьом здавалося, що у відносинах між Росією та Чехією наступає період потепління. 19 квітня Ян Гамачек, який суміщає посади в.о. глави МЗС і глави МВС Чеської Республіки, навіть планував здійснити поїздку до Москви, щоб обговорити можливості поставок в його країну вакцини від коронавірусу "Спутник V". Але політик несподівано повідомив на своїй сторінці у Twitter, що відмовляється від візиту в Росію через необхідність його присутності на засіданні уряду в Празі. Вже через кілька годин після цього пролунала резонансна заява Гамачека й прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша про висилку 18 російських дипломатів, «які були ідентифіковані як співробітники ГРУ і Служби зовнішньої розвідки РФ».

Офіс офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби у своїй заяві назвав твердження влади Чехії про ймовірну причетність російської військової розвідки (ГРУ) до вибуху в 2014 році складу боєприпасів в місті Врбетіце «таким, що викликає довіру». У заяві також говориться про те, що ЄС «повністю підтримує і солідарна з Чеською Республікою».

Крім того, наголошується, що влада Євросоюзу згодна з думкою слідства про причетність до вибуху тих же агентів ГРУ, на яких покладають відповідальність за спробу вбивства Сергія і Юлії Скрипаль в Солсбері в 2018 році.

Європейська зовнішньополітична служба висловлює стурбованість з приводу «небезпечної зловмисної поведінки з боку Росії в Європі» і вимагає припинити діяльність, « яка загрожує стабільності в регіоні».

Російська влада, без всякої пандемії, відправила власну країну у самоізоляцію. Відгородившись від всього світу «червоною лінією», про яку розповідав Путін у своєму щорічному посланні, Кремль настільки повірив у свою велич, що не зважає ні на які міжнародні норми та закони. Нажаль, цю «червону лінію» він дуже часто проводить «на крові» невинних людей та цілих народів.