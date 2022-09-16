"Червоні лінії" путіна за останній рік

11:21 16 вересня Київ, Україна

нову "червону лінію" росії, цього разу - це постачання далекобійних систем Україні. Мовляв, якщо США підуть на цей крок, вважатимуться стороною конфлікту. Але це не точно, бо за кілька років "червоні лінії" мігрували зі швидкістю, яку не вдалось розвити навіть російським окупантам під час втечі з Харківщини. І постійно - не на користь рф.



"Червоні лінії" від путіна за останній рік.



Квітень 2021-го. "Що стосується червоних ліній, то це очевидно...Це недопущення образливої розмови з нашою країною, недопущення ущемлення економічних інтересів нашої країни", - заявив путін.



Що ж відбулось? Росію більшість розвинених країн називають країною-терористом, путіна - вбивцею, а його режим - фашистським. Ображати росію стало мейнстрімом. А економічні санкції спрямовані на поетапне руйнування всієї економіки рф.



Яка ж реакція? Межі "червоних ліній" довелось



Листопад 2021-го. Розширення НАТО - "червона лінія". В своєму виступі путін зосередився на Україні, розповідав, що зброя НАТО буде біля кордонів рф. Мовляв, надто швидко ракета долетить до кремля. Крім того, за його словами, передача будь-яких новітніх озброєнь Україні - це перехід червоних ліній.



Що відбулось? Швеція і Фінляндія вже підписали протокол про членство в НАТО (зараз відбувається процедура ратифікації). В результаті кордон між Альянсом та рф збільшиться удвічі - до 2600 км.

Україні передали чимало не лише оборонної зброї, а й наступальної: в тому числі - танки, літаки, бронеавтомобілі та - родзинка на торті - HIMARS.



Яка ж реакція? Ну звісно ж "червоні лінії" посунули.



"Червоні лінії вже зовсім-зовсім поряд", - пояснив медведєв в грудні минулого року. Про які лінії йдеться, було не зрозуміло. Але виступ свого заступника в Радбезі рф чудово доповнив путін в квітні 2022-го.



"Сподіваюсь, нікому не прийде в голову перейти щодо рф так звану червону лінію. А де вона проходитиме - це ми будемо вирішувати у кожному конкретному випадку", - сказав путін. Тобто лінії десь є, але вони не видимі. Для чого, мовляв, їх називати, якщо знову потім пересовувати:))



Ну що ж, чекаємо, коли кремль озвучить нову "червону лінію" - звільнення Криму. А потім - "позбавлення росії ядерної зброї". Тим вони і чудові, ці "червоні лінії", бо вони, як і військові плани путіна, постійно дають задній хід.



А захаровій варто було б не тільки читати про нові червоні лінії з папірця, але і уважно слухати рекомендації путіна. Йому не подобається, коли у його чиновників факел, ніби у «Газпрому».



Вірте в ЗСУ та червоні лінії за Уралом… Спікерка російського МЗС марія захарова з почервонілим обличчям оголосила з папірцяМовляв, якщо США підуть на цей крок, вважатимуться стороною конфлікту. Але це не точно, бо за кілька років"Червоні лінії" від путіна за останній рік.Квітень 2021-го. "Що стосується червоних ліній, то це очевидно.Росію більшість розвинених країн називають країною-терористом, путіна - вбивцею, а його режим - фашистським. Ображати росію стало мейнстрімом. А економічні санкції спрямовані на поетапне руйнування всієї економіки рф."червоних ліній" довелось розсувати Листопад 2021-го.В своєму виступі путін зосередився на Україні, розповідав, що зброя НАТО буде біля кордонів рф. Мовляв, надто швидко ракета долетить до кремля. Крім того, за його словами, передача будь-яких новітніх озброєнь Україні - це перехід червоних ліній.Швеція і Фінляндія вже підписали протокол про членство в НАТО (зараз відбувається процедура ратифікації). В результаті кордон між Альянсом та рф збільшиться удвічі - до 2600 км.Україні передали чимало не лише оборонної зброї, а й наступальної: в тому числі - танки, літаки, бронеавтомобілі та - родзинка на торті - HIMARS.Ну звісно ж "червоні лінії" посунули."Червоні лінії вже, - пояснив медведєв в грудні минулого року. Про які лінії йдеться, було не зрозуміло. Але виступ свого заступника в Радбезі рф чудово доповнив путін в квітні 2022-го."Сподіваюсь, нікому не прийде в голову перейти щодо рф так звану червону лінію", - сказав путін.))Ну що ж, чекаємо, коли кремль озвучитьА потім - "позбавлення росії ядерної зброї". Тим вони і чудові, ці "червоні лінії", бо вони, як і військові плани путіна, постійно дають задній хід.А захаровій варто було б не тільки читати про нові червоні лінії з папірця, але і уважно слухати рекомендації путіна. Йому не подобається, коли у його чиновників факел, ніби у «Газпрому».Вірте в ЗСУ та червоні лінії за Уралом…

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