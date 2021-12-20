Підступний COVAX або ціна безкоштовного сиру

Перша партія вакцини індійського препарату AstraZeneca в кількості 500 тисяч доз прибула 23 лютого і вже так-сяк застосовується по всій країні. За цей час було щеплено 72 тисячі чоловік. Однак зі збільшенням швидкості вакцинації зростає і смертність від Covid-19. 16 березня цей показник досяг рекордних 289 осіб на добу, попередній антирекорд був зафіксований 11 грудня 2020 року і склав 285 пацієнтів. Вчені роблять невтішні висновки і прогнозують збільшення смертності до квітня цього року включно.

За три тижні вакцинації в Україні побічних ефектів від Covishield нарахували всього лише 362 випадки, що по суті не багато, але ставати «жертвою статистики» і потрапити в один відсоток теж ніхто не бажає.

Жителям інших держав пощастило менше і з 83 країн, де вакцина AstraZeneca була схвалена, вже близько 20 європейських країн призупинили її використання через почастішання проблем з кров'ю, причому зафіксовані як випадки її згущення (тромбоемболія), так і погіршення згортання (тромбоцитопенія). Обидва варіанти потенційно смертельні, що по суті в ряді країн і сталося. Європа, маючи договір про постачання надлишок вакцин в Україні, з приводу куди сбулькать наявні запаси особливо не переймається. Задуматися як захистити себе від потенційних ризиків потрібно нам самим.

Випадки лавиноподібного відмови від вакцини AstraZeneca спонукали Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почати розслідування випадків тромбоемболічних ускладнень в країнах ЄС, при тому, що сам виробник продовжує запевняти в ефективності і безпеки свого дітища. Але і це не найголовніше.

Хочу звернути вашу увагу на умови надання вакцини за програмою COVAX, яка позиціонується як сприяє справедливому розподілу вакцин для країн з різним рівнем доходу. Фактично, програма забезпечує вакциною країни, які не можуть її купити самостійно. Нагадаю, що за програмою COVAX Україна, зокрема, чекає поставки 1 776 000 індійського препарату AstraZeneca. А далі, як то кажуть, уважно читаємо дрібний шрифт. За умовами угоди з COVAX, країна-учасниця програми відмовляється від усіх претензій до виробника вакцин і погоджується з усіма ризиками від її застосування, оскільки вакцина створювалася в «екстрених» умовах пандемії. Для цього Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект 5247, який передбачає внесення змін до статті Закону України 9-2 «Про лікарські засоби» та звільняє виробника від відповідальності.

Дивно, що такий важливий факт, як можлива втрата здоров'я або навіть життя в результаті вакцинації, ніким не страхується. Керівництво України готове змінити державне законодавство, щоб дозволити фактично масовий експеримент над нашим народом тільки тому, що не може купити менш скандальний препарат? Глава МОЗ Максим Степанов відстоює вакцину Covishield і офіційно заявляє, що кампанія по вакцинації буде зупинена тільки в разі підтвердження зв'язку між вакцинацією і тромбозом.

Тим часом країна стрімко скочується до локдауну. За 17 березня зафіксовано понад 15 тисяч нових випадків заражень коронавирусной інфекцією. Уряду необхідно терміново вживати заходів, адже заборона на продаж шкарпеток і колготок в минулий раз не допоміг.