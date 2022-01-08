«Коронавірусу 2 роки»: як змінилося життя українців за цей час

11 березня 2020 року Україна вперше запровадила карантинні обмеження. Замість обіцяних двох тижнів уряд продовжив карантин до середини травня. З того часу життя українців, як і мешканців більшості країн світу, одержало низку ускладнень. Тепер без індивідуального захисту не можна було вийти на вулицю. Використання антисептика стало звичною нормою життя. Багато українців зіткнулися з депресіями, панічними атаками, нервовими зривами через хворобу або її наслідки.. ВВП країн впало, що призвело до загальної інфляції. Світова пандемія внесла радикальні зміни у просте життя як українців, так і мешканців інших країн.

Постійна мутація COVID-19 ускладнила роботу лікарів та вчених у пошуку вакцини. Однак згодом, вона була розроблена і успішно почала застосовуватися. У той же час, величезна кількість людей почала з недовірою ставитися до вакцини, відмовлятися від щеплення та агітувати інших на такі дії. Уповільнений процес вакцинації, викликаний вигуками неосвічених людей, призвів до того, що у світі з'явився ще один штам – омікрон, який встиг мутувати за час, доки істерили конспірологи.

2022 рік має стати останнім роком світової пандемії. Однак це станеться лише в тому випадку, якщо до липня цього року буде вакциновано понад 70% населення усієї планети.. У людства є все, щоб, нарешті, позбавити себе “задоволення” використовувати маску, сидіти вдома тощо. Цього разу, справді, лише всі разом ми можемо подолати пандемію та повернутися до нормального способу життя.