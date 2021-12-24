Коронавірус не привід "вбити" економіку країни

20:05 14 серпень Київ, Україна

Другу хвилю пандемії прогнозують на осінь, влада повинна зробити висновки з усіх зроблених помилок, під час перших карантинних заходів, щоб остаточно не вбити український бізнес.

Так вважає Олексій Дорошенко, голова Національної Ради економічного розвитку і Української асоціації постачальників торговельних мереж.

"Не можна допускати загальної зупинки економіки. Це виявилося набагато страшніше, ніж сама пандемія. Якщо ми подивимося на кількість хворих і померлих від загального числа тих, що заразилися - так, загроза є. Але не така страшна, як здавалося на початку пандемії.





Так, звичайно, потрібно бути акуратними, дотримуватися заходів безпеки. Але якщо у тебе нежить - це не привід зносити голову. Потрібно лікувати нежить. У нашому випадку - діяти точково. До чого зараз прийшли з адаптивним карантином. Є проблеми в окремих населених пунктах - повинні ізолюватися вони, а не цілі галузі, які не ціла країна. А у нас: поїзди то ходять, то не ходять, щось то працює, то зупиняється. У такій чехарді все на все плюнули, кожен живе як хоче. І це властиво не тільки Україні. Така реакція у всьому світі. Хтось не особливо вірить в коронавірус, хтось - не особливо його боїться. А у нас: поїзди то ходять, то не ходять, щось то працює, то зупиняється. У такій чехарді все на все плюнули, кожен живе як хоче. І це властиво не тільки Україні. Така реакція у всьому світі. Хтось не особливо вірить в коронавірус, хтось - не особливо його боїться.



За рахунок занурення в ізоляцію у нас було менше хворих. Але більше їх стало не через роботу, а через відпочинку, через метання (в тому числі з боку влади), через байдужого ставлення до рекомендацій.



Як якщо не підняти, то хоча б не впустити ще нижче в цій ситуації економіку? Найпростіше - влити гроші в вигляді кредитів, які вже стали дешевше. Але поки їх в економіку не влили. Рецепт, яким близько ста років: хочеш підняти економіку- роздавай кредити. Чи не обраним підприємствам, а всім представникам бізнесу. рецепт універсальний. Але у нас вважають за краще "рецепт" від колишнього російського прем'єра Медведєва: "Грошей немає, але ви - тримайтеся". І такий підхід з боку влади ми не змогли подолати досі ".