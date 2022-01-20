Коронавірус мобілізував галузь охорони здоров'я

13:59 04 вересень Київ, Україна

COVID-19 дав можливість Міністерству охорони здоров'я мобілізувати бюджетні гроші та направити їх на поліпшення медицини.

Таку думку висловив експерт, радник Комітету з питань економічного розвитку, Віктор Скаршевський

"Ситуація з коронавірусом дозволила мобілізувати бюджетні кошти в медичній галузі. За час карантину в результаті дій Міністерства охорони здоров'я збільшилася кількість лікарняних ліжок з подачею кисню, лікарні для приймання пацієнтів з COVID-19 забезпечені апаратами ШВЛ, пацієнти забезпечені моніторами, пересувними апаратами та газоаналізаторами крові, лікарні підготовлені до приймання в рамках можливої другої хвилі ", - підкреслив Віктор Скаршевський.

Експерт також зазначив, що для уникнення негативного сценарію з COVID-19 громадянам необхідно дотримуватися простих гігієнічних правил і профілактичних приписів Міністерства охорони здоров'я. За словами Віктора Скаршевського, стримування поширення коронавірусу допомогло Україні краще підготуватися до можливої другої хвилі, але в разі повторного жорсткого карантину - український бізнес не витримає.