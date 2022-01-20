Коронавірус мобілізував галузь охорони здоров'я

COVID-19 дав можливість Міністерству охорони здоров'я мобілізувати бюджетні гроші та направити їх на поліпшення медицини.
Таку думку висловив експерт, радник Комітету з питань економічного розвитку, Віктор Скаршевський
Експерт також зазначив, що для уникнення негативного сценарію з COVID-19 громадянам необхідно дотримуватися простих гігієнічних правил і профілактичних приписів Міністерства охорони здоров'я. За словами Віктора Скаршевського, стримування поширення коронавірусу допомогло Україні краще підготуватися до можливої другої хвилі, але в разі повторного жорсткого карантину - український бізнес не витримає.
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