Коронавирус и засуха ставят под удар сельское хозяйство Украины

Урожай зернових в Україні під загрозою, всьому виною посушливий клімат і обмеження в зв'язку з пандемією коронавируса
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вважає, що в 2020 році в Україні зберуть лише 60 млн тонн зернових і зернобобових культур. «За скоригованими прогнозами, в 2020 році через дефіцит вологи і економічних факторів, обумовлених пандемією COVID-19, аграрії зберуть 60 млн тонн зернових і зернобобових культур», - повідомили в міністерстві. Глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко підкреслив, що в 2020 році рекордного врожаю в Україні точно не буде.
Дорошенко уточнив, що зернових буде менше на кілька мільйонів тонн, але конкретно прорахувати ніхто не може. Зараз все залежить від дощів.
За його словами, сильно і безповоротно постраждали південні регіони. Інші регіони потроху відновлюють свої плани, швидше за все, великих втрат не буде.
«Скільки б ми не зібрали зернових, на внутрішню ціну на хліб і крупу це практично не вплине. Винятком буде лише гречка. Всього іншого ми збираємо більше, ніж споживаємо. Все в основному йде на експорт: кукурудза, пшениця », - розповів економіст.
Урожайність зернових в Україні: як змінювалася в 2014-2019 роках
В Україні в останні два роки зросла врожайність зернових і зернобобових культур. В цьому році, навпаки, прогнозують зниження.
Експерт при цьому уточнив, що невідомо поки, яким буде урожай жита. Україна - імпортер цього виду зерна, тому чорний хліб дорожчає швидше білого, зауважив співрозмовник.
«Щодо зернових, важливо, чи буде рости світова ціна на них чи ні. Поки що ціна стабільна. У березні було зростання невеликий, в квітні ціна впала, зараз все досить стабільно. Тому в даному випадку підстав для зростання поки немає. Якщо в світі всюди пшениці зберуть менше, тоді, можливо, в серпні-вересні ми побачимо зростання ціни на зернові. Однак, яким буде це зростання, не можна сказати, занадто далекі плани », - прокоментував глава Національної ради економічного розвитку.
Олексій Дорошенко підкреслив, що під питанням урожай овочів, тому що як раз південний регіон забезпечує багатьма товарами, наприклад, цибулею, капустою. Він уточнив, що Україна на сьогоднішній день не забезпечена власним цибулею, і ситуація може погіршитися.
Економіст також звернув увагу на проблему з городами.
Співрозмовник зауважив, що попередні три роки показали, що громадяни все менше займаються городами, доходи впали. Тому картоплі, капусти, цибулі стало набагато менше.
Він пояснив, що в цьому році наклалося те, що багато хто не зміг ще й доїхати на дачі або до городів. Відповідно, продукції буде ще менше, що може підвищити ціни на овочі.
«Однак зараз горизонт планування дуже маленький: тиждень, два. Що буде восени з цінами, незрозуміло », - додав експерт.
На його думку, низька купівельна спроможність буде стримуючим фактором зростання цін. Однак все одно Україна вийшла на те, що більша частина продуктів вже коштують дорожче, ніж в Європі.
Економіст пояснив, що в Україні вже перетнулися як імпортні, так і вітчизняні продукти. Вітчизняних - близько 80%, імпортних - близько 15%.
«Вони ведуть боротьбу між собою. Коли імпорт в ціні дешевше, знижується в ціні і вітчизняна продукція. Але в будь-якому випадку ціна на внутрішньому ринку вже не може бути нижче, ніж в Польщі, наприклад. Якщо ціна в Польщі не буде падати, то ніяка внутрішня купівельна спроможність не вплине на зниження цін. Собівартість продукції буде говорити сама за себе. Дешевше просто не будуть продавати. Підстав для зростання зараз немає. Але кожні два тижні можуть змінити ситуацію. Влітку традиційно очікується зниження цін на овочі, дефляції. Але, як буде в цьому році, точно невідомо », - прокоментував глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вважає, що в 2020 році в Україні зберуть лише 60 млн тонн зернових і зернобобових культур. «За скоригованими прогнозами, в 2020 році через дефіцит вологи і економічних факторів, обумовлених пандемією COVID-19, аграрії зберуть 60 млн тонн зернових і зернобобових культур», - повідомили в міністерстві. Глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко підкреслив, що в 2020 році рекордного врожаю в Україні точно не буде.
Дорошенко уточнив, що зернових буде менше на кілька мільйонів тонн, але конкретно прорахувати ніхто не може. Зараз все залежить від дощів.
За його словами, сильно і безповоротно постраждали південні регіони. Інші регіони потроху відновлюють свої плани, швидше за все, великих втрат не буде.
«Скільки б ми не зібрали зернових, на внутрішню ціну на хліб і крупу це практично не вплине. Винятком буде лише гречка. Всього іншого ми збираємо більше, ніж споживаємо. Все в основному йде на експорт: кукурудза, пшениця », - розповів економіст.
Урожайність зернових в Україні: як змінювалася в 2014-2019 роках
В Україні в останні два роки зросла врожайність зернових і зернобобових культур. В цьому році, навпаки, прогнозують зниження.
Експерт при цьому уточнив, що невідомо поки, яким буде урожай жита. Україна - імпортер цього виду зерна, тому чорний хліб дорожчає швидше білого, зауважив співрозмовник.
«Щодо зернових, важливо, чи буде рости світова ціна на них чи ні. Поки що ціна стабільна. У березні було зростання невеликий, в квітні ціна впала, зараз все досить стабільно. Тому в даному випадку підстав для зростання поки немає. Якщо в світі всюди пшениці зберуть менше, тоді, можливо, в серпні-вересні ми побачимо зростання ціни на зернові. Однак, яким буде це зростання, не можна сказати, занадто далекі плани », - прокоментував глава Національної ради економічного розвитку.
Олексій Дорошенко підкреслив, що під питанням урожай овочів, тому що як раз південний регіон забезпечує багатьма товарами, наприклад, цибулею, капустою. Він уточнив, що Україна на сьогоднішній день не забезпечена власним цибулею, і ситуація може погіршитися.
Економіст також звернув увагу на проблему з городами.
Співрозмовник зауважив, що попередні три роки показали, що громадяни все менше займаються городами, доходи впали. Тому картоплі, капусти, цибулі стало набагато менше.
Він пояснив, що в цьому році наклалося те, що багато хто не зміг ще й доїхати на дачі або до городів. Відповідно, продукції буде ще менше, що може підвищити ціни на овочі.
«Однак зараз горизонт планування дуже маленький: тиждень, два. Що буде восени з цінами, незрозуміло », - додав експерт.
На його думку, низька купівельна спроможність буде стримуючим фактором зростання цін. Однак все одно Україна вийшла на те, що більша частина продуктів вже коштують дорожче, ніж в Європі.
Економіст пояснив, що в Україні вже перетнулися як імпортні, так і вітчизняні продукти. Вітчизняних - близько 80%, імпортних - близько 15%.
«Вони ведуть боротьбу між собою. Коли імпорт в ціні дешевше, знижується в ціні і вітчизняна продукція. Але в будь-якому випадку ціна на внутрішньому ринку вже не може бути нижче, ніж в Польщі, наприклад. Якщо ціна в Польщі не буде падати, то ніяка внутрішня купівельна спроможність не вплине на зниження цін. Собівартість продукції буде говорити сама за себе. Дешевше просто не будуть продавати. Підстав для зростання зараз немає. Але кожні два тижні можуть змінити ситуацію. Влітку традиційно очікується зниження цін на овочі, дефляції. Але, як буде в цьому році, точно невідомо », - прокоментував глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.
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