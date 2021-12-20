Коронакрізіс нерівномірно вдарив по торгівлі

19:56 24 липень Київ, Україна

На думку експерта Української фабрики думки Юрія Гаврилечко, дрібні магазини в сфері торгівлі постраждали набагато більше, ніж великі торгові мережі.



"Торгівля - це, напевно, одна з найбільш постраждалих під час коронакрізіса галузей економіки, поряд з туризмом і авіаперевезеннями. При цьому в Україні ступінь" страждання "між великими торговельними мережами і невеликими магазинами, точками роздрібної торгівлі - непорівнянна. Торгові мережі постраждали набагато менше своїх дрібніших "побратимів по цеху".



Та й серед мереж "удари карантину" розподілилися досить нерівномірно. Одні продовжували працювати, лише трохи розширивши асортимент "соціальними товарами". А інші були змушені закритися на деякий час, так як їх торгові зали були розташовані в ТРЦ, а вони, як раз, були закриті (в основному, розпорядженнями місцевої влади).



Так що у виграші залишилися ті, хто мав повністю свої торгові площі. Це однозначно.



Що стосується інновацій у зв'язку з карантином, то я б їх такими не назвав. Ну як можна назвати інновацією зростання інтернет-торгівлі за рахунок падіння оборотів оффлайновой торгівлі? Це просто перетікання - і все ".