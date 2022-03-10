Кораблі окупантів перебазувалися до Криму

Той факт, що ворожий десант вирішили не висаджувати в Одесі та повернули кораблі на базу в Крим, означає, що наразі вторгнення на українське узбережжя з моря не планується.

Крім цього, це свідчить про провал операції ворога на цьому напрямку. У зв'язку з тим, що окупантам досі не вдалося захопити Миколаїв, вони не можуть висадити десант у Затоці. На жаль, краплі здорового глузду у військовій стратегії у рашистів збереглися, адже у разі висадки оборонні сили Одеси знищили б їх прямо в тому місці, де вони б десантувалися.

У той самий час, для Миколаєва виникла нова загроза з боку Криму, адже тепер додаткові сили будуть кинуті для захоплення міста. Така ж доля може чекати і Маріуполь, у тому числі з боку моря.