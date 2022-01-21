Конституційний суд розпочав розгляд "справи НАБУ"

Сьогодні, нарешті, зрушила в бік розгляду так звана "справа НАБУ". Сторона представлення наполягає на неконституційності закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). До розгляду справи приступила Велика палата Конституційного суду.

Розгляд справи відбувається за участю представників авторів подання - депутатів Верховної Ради від ОПЗЖ Василя Німченка та Григорія Мамки, а також заступника генерального прокурора Романа Говди.

Також присутні голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, голова Верховного суду Валентина Данішевська, директор Національного агентства запобігання корупції Олександр Новиков, міністр юстиції Денис Малюська.

Автори подання просять суд визнати неконституційним положення закону, що визначає НАБУ державним правоохоронним органом.

Депутати також оскаржують повноваження президента створювати НАБУ, призначати та звільняти його директора, призначати трьох членів комісії по відбору кандидата в директори НАБУ, затверджувати положення про Раду громадського контролю НАБУ.

Автори подання стверджують, що спростовувані положення закону суперечать ст. 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституції.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання питання про призначення директора НАБУ необхідно внести зміни до Конституції або законодавство.