13:14 03 листопада Київ, Україна

В Україні спостерігається явна криза, це і корона-криза, і нестабільна політична обстановка, і конституційна криза після низки рішень КСУ.

Існує думка, що Росія може скористатися з обставин, що склалися, ось що з цього приводу думає доктор економічних наук, генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длигач.



"РФ не стільки користується можливостями, скільки стратеги Росії самі створюють ці можливості, використовуючи свої канали та агентів впливу в Україні.



На жаль, кожен корупціонер - усвідомлює він те чи ні - також грає на руку Росії.



Мета РФ - довести, що Україна - failed state, тобто держава, що не відбулася. Підконтрольний Росії хаос між ними і Західним світом - і є бажаний стан, що грає на руку як їхнім геополітичним планам, так і внутрішнім, вбиваючи перспективи демократизації самої РФ.



Відповідно, конституційна криза в Україні - це повністю російський сценарій, посилений амбіціями і страхами місцевих корумпованих баронів і суддів.





Місцеві вибори повною мірою показали відкат розчарованих українців до патерналізму і дуалі "добробут" - "безпека", в архаїчному розумінні цих цінностей.

Також очевидна відсутність нових ідей і нових прогресивних політичних проєктів. Це провал "Голосу", який не зміг об'єднати патріотів і бізнес. Це недоробка партії влади, яка показала нездатність позитивно впливати на розвиток країни.



Страхи, як показує соціологія Gradus і Advanter, посилюються. Бізнес все активніше шукає шляхи до релокації в Польщу, Балтію, сусідні країни Центральної Європи.



Страхи пов'язані не стільки з епідемією і подіями в КСУ, скільки з демонстрацією слабкості політичних еліт, нездатністю впоратися з внутрішніми і зовнішніми викликами.



Інститут стратегування знищений в країні. Національний інститут стратегічних досліджень не здатний запропонувати рішення. Чинна влада намагається керувати ситуацією через медіа або договірняки. Але перше тоне в потоці брехні проросійських каналів (якими стають поступово і деякі олігархічні канали). А друге свідомо провальне, оскільки ворог істотно більш рефлексивний, і переграти його можна тільки сильними розумними кроками, для чого потрібно розвинути стратегічну компетенцію чинної влади.



Велику надію я покладаю на консолідацію влади і прогресивного проукраїнського бізнесу навколо Національної економічної стратегії, яка, власне, і дасть відповіді - як утримати бізнес і таланти в Україні, як залучити інвестиції, як зробити економічний ривок".