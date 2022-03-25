Конфлікт України та Угорщини буде закритий на внутрішньому рівні

Євросоюз назвав конфлікт Києва і Будапешта виключно питанням двосторонніх відносин між країнами.
ЄС намагається не виносити проблему недружніх дій Угорщини на міжнародний рівень, і реакція на незаконну агітацію Будапешта на Закарпатті буде, але неформальними каналами, так вважає політолог Олександр Палій.
Палій додав, що незаконна агітація з боку Угорщини не матиме продовження, оскільки це суперечить європейській політиці.
Експерт вважає, що попри заяви Брюсселя про невтручання, це питання буде закрите на внутрішньому рівні.
Експерт вважає, що попри заяви Брюсселя про невтручання, це питання буде закрите на внутрішньому рівні.
На думку Палія, конфлікт Угорщини та України навколо незаконної агітації на Закарпатті не призведе до погіршення двосторонніх відносин, і з часом питання буде вичерпано.
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