Конфлікт України та Угорщини буде закритий на внутрішньому рівні

18:43 30 жовтня Київ, Україна

Євросоюз назвав конфлікт Києва і Будапешта виключно питанням двосторонніх відносин між країнами.

ЄС намагається не виносити проблему недружніх дій Угорщини на міжнародний рівень, і реакція на незаконну агітацію Будапешта на Закарпатті буде, але неформальними каналами, так вважає політолог Олександр Палій.

«Неконструктивність позиції Угорщини - очевидна і для ЄС, і США. Я думаю, що тут сильно грає фактор сильного зовнішнього тиску на Угорщину в цій ситуації. Незважаючи на те, що в ЄС заявили, що не будуть тиснути на Угорщину, я думаю, що по неформальних каналах партнери донесуть до Будапешта позицію щодо їхньої лінії поведінки», - сказав Палій.

Палій додав, що незаконна агітація з боку Угорщини не матиме продовження, оскільки це суперечить європейській політиці.



Експерт вважає, що попри заяви Брюсселя про невтручання, це питання буде закрите на внутрішньому рівні.

«Україні нема чого турбуватися, особливих наслідків цей конфлікт не викличе. Угорщина - невелика країна, до того ж у них є і так проблеми з ЄС. Я думаю, якщо вони будуть тиснути, то ці проблеми посиляться», - зазначив політолог.

На думку Палія, конфлікт Угорщини та України навколо незаконної агітації на Закарпатті не призведе до погіршення двосторонніх відносин, і з часом питання буде вичерпано.