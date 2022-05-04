Кінець рашистів вже близький

Олег Жданов, військовий експерт, заявив, що у рашистів має закінчитися наступальний потенціал вже за 7-10 днів. Аргументував він свій прогноз військовою наукою. За словами Жданова, наступ армії може тривати 2 тижні, тому що на більше не вистачить запасів провізії, палива, боєприпасів. Крім того, виснаження бійців, яких необхідно кимось міняти, також не дозволить наступати далі.

Водночас військовий експерт, ймовірно, забув, про кого каже. І навіть не про демотивованих рашистів, а про їхнє командування, на чолі з “бункерним”. Саме командування окупантів може гнати своїх рабів на вірну смерть до останнього бійця, навіть якщо у них не залишиться патронів в автоматах.

Якщо Жданов виявиться правий, то не варто вважати, що війна на цьому закінчиться. Адже тоді лінія фронту має остаточно стабілізуватися доти, доки Україна не отримає важкого озброєння, необхідного для контратаки.

Безперечно, час грає на нашому боці і якщо наступ рашистів зупиниться, ми від цього лише виграємо. На підтримку Жданову, про виснаження окупаційних військ приблизно до 9 травня говорять інші експерти, у тому числі західні. Тому його прогноз може виявитися недалеким від істини. Проте не варто розслаблятися, адже припинення наступальних дій рашистів не означає, що припиниться обстріл артилерією, авіацією чи флотом супротивника.