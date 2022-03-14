Кінець ще одному союзу рашистів

Казахстанські ЗМІ заявили, що з аеропорту міста Алмати буде доставлено гуманітарну допомогу Україні. Літак має вилетіти 15 березня. Повідомляється, що Казахстан направить 28,2 тонни допомоги, зокрема 17 найменувань ліків: антибіотики, протизапальні, протикашльові та антигіпертезивні препарати.

Крім того, в мережі з'являються відео зі зверненнями казахстанців до росіян, які "раптом" масово почали покидати свою країну та приїжджати до Кахахстану.. Місцеві жителі кажуть, що не раді їхньому приїзду, вони їх не чекають. “Російські міста ніхто не бомбить. Тому, я не бачу сенсу вам залишати свою Північну Корею”, - заявив один із мешканців Казахстану у своєму відеозверненні. Люди кажуть, що “російські приїжджатимуть, створюватимуть “5-ю колону”, а через якийсь час закликатимуть Путіна ввести війська”.

Більше того, авіакомпанії республіки скасували повідомлення із країною-агресором. Тепер польоти обмежені з обох боків. А деякі міста відмовляються пускати літаки рашистів навіть транзитом через повітряний простір.

Казахстан вибрав правильну сторону. Надалі, мабуть, він розраховує на підтримку Заходу або Китаю і розуміє, що дні правління збожеволілого диктатора вважають. Після його відходу країну-агресора нічого хорошого не чекає, а отже, Казахстану не варто чіплятися за торговельні відносини з цією державою.