Концтабір «Білорусь» утримує своїх в'язнів

Ситуація на польсько-білоруському кордоні трохи вщухла. Незважаючи на провокації так званих білоруських силовиків, польські військові та правоохоронці не відкрили стрілянину. Більше того, у Польщі повідомили, що готові сплатити зворотний переліт мігрантів на батьківщину. Це питання вже обговорюється із керівництвом Іраку. Проте Білорусь перешкоджає зворотному поверненню мігрантів.

Зі свого боку Литва повідомила про новий метод силовиків Лукашенка щодо переправлення мігрантів з Білорусії на їхню територію. Білоруські військові переправляють людей по 3-5 осіб, що ускладнює виявлення. Проте всіх мігрантів, поки що, вдавалося зловити. Не виключено, що на польському кордоні почнуть застосовувати такий самий спосіб.

Лукашенко перетворився на повністю “неврівноважену людину”, як кажуть у польському уряді. Його бажання стати значущим в очах Європи, щоб на нього зважали, призвело до того, що вся країна стримується за допомогою страху, а тисячі закордонних громадян змушені замерзати від холоду у прикордонних лісах лише тому, що Лукашенко хоче визнання. Що ж, невдовзі диктатора буде “прибрано”, втім, на його місце прийде інша, можливо, більш м'яка, але не менш зацікавлена в дестабілізації Європи людина.