У січні 2021 року міжнародне видання «Vice world news» опублікувало статтю про скандал, пов'язаний із присудженням стипендії українській аспірантці Олені Семеняці, яка була звинувачена у прихильності до ультраправих поглядів. Британське видання The Times видало на-гора статтю про 52-річну «пересічну українку», яка має намір вирішити проблеми України з «російськими» за допомогою карабіну Zbroyar Z-15, витративши на озброєння та військову амуніцію понад дві тисячі євро, адже «російські йдуть сюди». У статті навмисно наголошується на тому, що Мар'яна Жагло - звичайна киянка-маркетолог, яких тисячі. У західного читача складається певна думка про українців, яких представляють як агресивних націоналістів.

Не відстає і британське видання The Sun, яке на початку лютого поточного року опублікувало статтю «Вбиватиму і далі» про українську снайперше Олену Білозерську, яка героїчно вбиває «проросійських сепаратистів на Донбасі».

На рахунку добровольця Білозерської 10 підтверджених трупів і вона без вагань вбиватиме знову – пише The Sun. Але Олена ще й майстер слова, яким також, як відомо, можна вбити. 2013 року Білозерська стала переможцем всесвітнього конкурсу блогів The Bobs Deutsche Welle серед блогів українською мовою. Блог Білозерської рясніє зображеннями Адольфа Гітлера, а сама автор висловлює припущення, що його пам'ятники ще стоятимуть у Німеччині.

Своє однозначне ставлення до расових питань Олена відбиває у матеріалі «Кожному своє (до питання про інтернаціоналізм)», з фото, на якому афроамериканець чистить їй взуття. Олена посилює ефект фото поясненням, що «негрів, які мешкають в Україні, вважає загрозою». Нагадаю, саме за цей блог, крім того, що містить статтю «Холокосту не було», вона отримала нагороду Deutsche Welle. Трохи схаменувшись, DW нагороду відкликало, але спроб виправдати діяльність Білозерської не залишило, вказавши, що блог містить «висловлювання минулих років», а сама Олена порушує «спірні питання» і взагалі «висловлюється за демократію, верховенство права та свободу вираження думок».

То хто і навіщо показує українських жінок як лютих нацисток, адже країна багата на справжніх героїв? Чому не віддають належне, наприклад лікарям, адже врятувати життя набагато складніше, ніж відібрати, а повернути життя взагалі неможливо.