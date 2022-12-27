Кому війна, а кому і мати рідна

18:57 27 грудня Київ, Україна

Нещодавно стало відомо, що заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов заробляє на будівництві в Маріуполі. Як відомо, Росія, нібито, мала щось будувати у стертих з лиця землі тимчасово окупованих українських містах. Насправді виявилось, що це ще одна можливість обікрасти власне населення.

Родина Іванова, втім, як і сам заступник міністра, відпочивали цього року у Франції, де витратили понад 1 млн євро на оренду яхт, нерухомості та купівлі коштовностей.. У той час, коли російська армія знищувала українські міста, в тому числі Маріуполь, гвалтувала та вбивала жінок та дітей, катувала мирних жителів, родина одного з головних сподвижників путіністів насолоджувалася життям.

Вражає також і той факт, що такі як Іванов обіймають керівні посади. І напрочуд скоріше не саме становище Іванова, а те, що про його злодійство і про злодійство всієї верхівки влади відомо всім і ніхто з цим нічого не робить. Як можна жити в злиднях, брати кредити на покупку своїм мобілізованим родичам хоч якогось бронежилета, тоді як генерали на кшталт Іванова не знають куди витратити свої мільйони. І як після цього можна сумніватися, що в росіянах закладений рабський ген?