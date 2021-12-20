Кому заважає новий глава "Укрзалізниці"?

20:44 16 березень Київ, Україна

З приходом нового керівництва в УЗ оголилися всі недоліки і непрофесіоналізм попередніх управлінців і Наглядової ради, нездатної навіть фінансовий план затвердити в хоч скільки-небудь прийнятний термін. Результат - неприкрите цькування і спроби позбутися незручного глави правління.

В "Укрзалізниці" вигідніше - приватна тяга втрачає клієнта

Довгі роки в країні існувала дивовижна ситуація. Підприємства приватної тяги, які закупили списані вагони, які давно відпрацювали своє, отримували колосальні прибутки, а вантажні вагони УЗ в цей час іржавіли у відстійниках. Чому? Тому що тарифи на перевезення "Укрзалізниці" були в два рази вище.

І ось приходить правління, яке всерйоз піклується про інтереси компанії. Вантажні вагони виходять і починають працювати. Підприємства приватної тяги починають втрачати клієнтів і розуміють, що впоратися з таким конкурентом в чесній боротьбі неможливо. Йдеться про десятки мільярдів прибутку, і приватники не бажають так просто розлучатися з ним. Одна біда - занадто принциповим виявилося нове керівництво УЗ.

Все, що відбувається далі, дуже схоже на ангажованість Наглядової ради та деяких депутатів. ТСК, створена Радою, замість того, щоб зайнятися серйозним розслідуванням, доручає Наглядовій раді, щодо якої, власне вона, перевірка, і повинна проводитися, пред’явити комісії ті чи інші матеріали. Чи не правда, цікава історія. У міру просування роботи комісії, проти правління розгортається цькування. Виявлені командою Жмака недоліки, помилки, а в низці випадків і прямі шкідництва, намагаються приписати новому правлінню.

Брухт, або Навіщо "Укрзалізниці" гроші, а країні брухт

Один з важливих напрямків діяльності команди Жмака - реалізація брухту. Ці угоди приносять компанії серйозний дохід, а підприємствам - необхідний для переробки метал. Протягом багатьох років ця робота носила чисто формальний характер, здавалися мізерні партії, решта іржавіла, розкрадалася.

Тільки в цьому році, за два з невеликим місяці, під керівництвом Володимира Жмака АТ "Укрзалізниця" через 27 аукціонів, що відбулися, продало 137 тис. тонн брухту чорних металів на загальну суму в 1 млрд грн.

А з 9 по 11 березня 2021 року реалізовано ще 85,6 тис. тонн брухту на 569,1 млн грн. Це більше, ніж в січні м.р.

Енергетичні контракти

Команда Володимира Жмака уклала договори про прямі закупівлі електроенергії в НАЕК "Енергоатом". Повідомлялося, що "з виставлених на аукціоні 389 675 мВт/год УЗ придбала 25%". Економія колосальна, але ж якщо десь прибуло, то десь вибуло. Дехто втратив дуже вигідні контракти на поставку електроенергії.

Крім того, в 2020 році Жмак забезпечив підприємству 1 млрд гривень завдяки вдалим аукціонам із закупівлі пального. Зламалася ще одна корупційна схема.

Ремонт і виробництво рухомого складу

Жмаку вдалося обґрунтувати необхідність залучення бюджетних коштів на ремонт, купівлю і виробництво рухомого складу. Виділена багатомільярдна сума з бюджету. Велику суму для цього планується виділити з власних коштів компанії. Але ці суми нове керівництво планує освоїти на власних виробництвах, забезпечивши роботою своїх робітників.

А це, схоже, дуже не подобається тим, хто зацікавлений в закупівлі рухомої тяги за кордоном.

Все перераховане вище - це далеко не повний список зекономлених грошей, припинених корупційних злочинів на різних рівнях. Є думка. Все, що роками розвалювалося і розтаскувалося, раптом стало приводитися до ладу. На чолі компанії став принциповий керівник, який діє в інтересах компанії та держави, а це ніяк не влаштовує тих, хто звик до легких і швидких грошей, одержуваних коштом держави. Ось і вирішили прибрати неслухняного главу правління.