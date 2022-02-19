Колумбія - Росія. Майже милі друзі.

15:01 23 травень Київ, Україна

Зростає напруга у відносинах між Росією та Колумбією. Ще наприкінці минулого року Колумбія вислала двох агентів російської розвідки - Олександра Парістова і Олександра Білоусова, які займалися вербуванням агентів в місті Калі на заході країни та збирали інформацію про експлуатацію природних ресурсів в Колумбії. Така діяльність могла вплинути на продажі газу з Росії в європейські країни. Після цього, «за принципом взаємності» на думку російської влади, Росія оголосила двох співробітників посольства Колумбії в Москві небажаними особами і вислала їх з країни, одночасно висловивши «протест» проти рішення, винесеного російським громадянам у Колумбії. Ця подія стала ще одним «шпигунським скандалом» російської «дипломатії».

З 28 квітня вже цього року в Колумбії проходять демонстрації проти податкової реформи і політики уряду на тлі різкого погіршення економічної ситуації в країні, викликаного пандемією. Заворушення сталися в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. Постраждали понад 1,9 тисяч людей. Не менше 42 осіб загинули. Пізніше уряд погодився внести зміни в плани реформи, міністр фінансів подав у відставку, проте протести продовжилися.

До звичних вимог, таких як підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці, додалися нові, породжені пандемією. Протестуючі вимагають оснастити лікарні всім необхідним, закупити вакцини, в тому числі і російську «Супутник V».

На початку протестів сайти колумбійського парламенту і армії піддалися кібератакам, через які протягом кількох годин не працювали. Відповідальність за атаки взяло на себе міжнародне хакерське угрупування Anonymous.

Минулого тижня Міністр національної оборони Колумбії Дієго Молано заявив про причетність Росії до "підбурювання до насильства через соцмережі" на протестах, які вже більше трьох тижнів проходять в південноамериканській республіці.

Дієго Молано в інтерв'ю місцевому виданню El Tiempo заявив, що «в соцмережах є інформація про численні атаки і мобілізаційні заклики з Росії». «Під час протестів з'явилося 102 фейкові новини, виявлені в соціальних мережах; 55 відсотків цих новин дискредитують поліцію».

Раніше, 17 травня, в інтерв'ю іншому колумбійському виданню El Mundo глава оборонного відомства стверджував, що «скоєні кібератаки виходять, зокрема, з Росії».

Хакерські повідомлення у соцмережах зокрема підбурювали мешканців до спонукання влади до закупки російської вакцини «Супутник V». Складається враження, що Кремль таким чином «віддячує» Латинській Америці за «пробуксовку» постачання вакцини до континенту.

Бразильська фармацевтична компанія Uniao Quimica, яка напередодні випустила першу партію російської вакцини від коронавирусу «Супутник V», відмовилася проводити її клінічні дослідження. Бразильське Національне агентство з санітарного нагляду (Anvisa) також повідомило, що все ще не отримало від компанії необхідної документації.

Відомство пояснює, що 31 грудня 2020 року Uniao Quimica подала в Anvisa запит на дослідження «Супутника V». Так як клінічний протокол та інші документи і відомості, необхідні чинним законодавством в області охорони здоров'я, відсутні, 4 січня 2020 року Anvisa зажадала від компанії відсутніх документів, інформації та роз'яснень. Лабораторія все ще не направила відповідь на запит.

Раніше влада Бразилії вже двічі призупиняла реєстрацію «Супутника V». У березні Міністерство охорони здоров'я Бразилії підписало контракт на покупку «Супутника V» на $ 129 млн без конкурсу. Після цього, в кінці квітня, Anvisa не дозволила імпорт і використання «Супутника V». Російські розробники препарату назвали це «політичним рішенням». Бразильський регулятор відзначав, що може переглянути рішення по вакцині, коли російська сторона надішле всі відсутні дані.

«Переможна поступ світом» російської вакцини вже не вперше стикається з заборонами на використання через відсутність відповідних документів. І скільки б Кремль не верещав про «політизованість» таких рішень, справа тут лише у міжнародних нормах та здоровому глузді, який, на відміну від російської влади, присутній у діях потенційних замовників.

Тому від Кремля, який нізащо не прийме поразку «першої в Світі вакцини», можна очікувати будь яких, навіть безумних, дій для поширення свого «творіння». А те що люди загинули – так то дрібниця, яка ніяк не може перешкодити великоімперським планам…