Колективний імунітет: що це і як це працює

08:50 07 жовтень Київ, Україна

Суть розвитку пандемії коронавірусу полягає в тому, що колективний імунітет виробляється тільки в тому випадку, коли перехворіли близько 60% людей.



Це пов'язано з тим, що в групі населення, де всі чутливі до коронавірусу, інфікована людина може заразити в середньому ще близько 2,5 особи. Однак якщо у 60% з цих теоретичних 2,5 особи є імунітет, то може статися тільки одне нове зараження і не більше.



Проста модель, яка припускає, що всі в популяції змішуються однаковою мірою і випадковим чином. А це нереально. У своєму дослідженні фахівці спробували спроєктувати різні траєкторії поведінки людей, щоб показати, як це вплине на досягнення колективного імунітету.



Соціально активні люди заразилися на ранніх стадіях епідемії



Фактори, що впливають на частоту контактів людей один з одним.



Перше - товариськість. Ті, хто соціально активний, з більшою ймовірністю заразяться на ранніх стадіях епідемії. Це означає, що з часом імунітет, набутий природним чином, як правило, концентрується у тих, хто підтримує безліч соціальних зв'язків, водночас сприйнятливість до хвороби - і можливість її поширювати - має тенденцію переважати серед тих, у кого менше зв'язків.



Це також може вплинути на досягнення порогу колективного імунітету. Припустимо, існує модель, в рамках якої 25% людей спілкуються вдвічі менше середнього, у 50% - середньостатистична частота спілкування, а інші 25% спілкуються вдвічі більше, ніж середньостатистичні. Коли ці різні групи змішуються з різною швидкістю, модель пророкує, що поріг колективного імунітету буде значно нижчим: 46,3% замість 60%.



Якщо врахувати більше відмінностей між людьми, то точка, в якій колективний імунітет досягається шляхом природного інфікування, знижується ще більше.



З огляду на це, ми розглянемо вплив віку на соціальне змішання



Люди однієї вікової групи не змішуються рівною мірою з людьми інших вікових груп. Соціалізація серед населення слідує певним тенденціям. Щоб це приблизно змоделювати, вчені розділили населення на шість вікових груп, а потім оцінили кількість контактів між ними, використовуючи дані з попереднього дослідження соціальних контактів.



Було виявлено, що з урахуванням вікових тенденцій і різних рівнів товариськості знизиться і поріг колективного імунітету до 43%.



Що це означає?



По-перше, отримані оцінки слід інтерпретувати лише як демонстрацію того, як відмінності в поведінці можуть впливати на колективний імунітет. Ці цифри не є точними значеннями і навіть не найкращими оцінками. Рівні активності і частота контактів між віковими групами, які були використані в моделі, були просто ілюстративними.



По-друге, слід зазначити, що ми врахували тільки два типи варіацій серед населення. Більш реалістичні моделі були б більш складними з урахуванням безлічі інших чинників. Наприклад, великі розміри домогосподарства, шкільне і робоче середовище, а також життя в мегаполісі - все це сприяє більш високому рівню особистих контактів. У таких місцях буде інфікована більша кількість людей, а інфекція та імунітет будуть сконцентровані серед дуже активних людей з великими соціальними зв'язками.



Нарешті, в моделі висунута гіпотеза, що імунітет не знижується з часом і забезпечує 100% захист. Ні те, ні інше не обов'язково вірно.



Дослідники припускають, що більшість форм мінливості в популяції зменшують точку, в якій колективний імунітет досягається шляхом природного інфікування. Він може бути досягнутий меншою ціною людських зусиль, ніж передбачалося раніше. Можливо, що в країнах або регіонах, які вже сильно постраждали від вірусу, колективний імунітет вже близький. Таким чином, в таких місцях для зупинки поширення хвороби може знадобитися лише примушування людей дотримуватися відносно м'яких обмежень на соціальну поведінку.



Однак ось про що слід бути попередженим. Навіть якщо поріг нижчий, для досягнення колективного імунітету шляхом природного зараження все одно буде потрібна велика кількість людей, щоб заразитися. Хоча людські витрати нижчі, ніж передбачалося спочатку, вони все одно будуть дуже високими. Місто Манаус в Бразилії, можливо, першим в світі досягло колективного імунітету, але помер кожен 350-ий з усіх інфікованих цим вірусом, що склало в цілому близько 2500 смертей.



В результаті неоднорідність серед населення в цілому знижує загальний рівень необхідного імунітету. Але серед найбільш активних людей частина їх, яка повинна бути інфікована для досягнення колективного імунітету, буде більшою ніж 60%.