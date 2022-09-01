Колаборанти не опиняться у в'язниці

Для всіх, хто співпрацює з окупантами, згідно з українським законодавством передбачено кримінальну відповідальність за статтею “про держзраду” з конфіскацією майна та довічного позбавлення волі. У той самий час це, ймовірно, найкраще, на що можуть розраховувати колаборанти.

На тимчасово захоплених окупантами територіях України після 24 лютого знайшлися ті, хто вирішив стати представниками так званих адміністрацій. Одним із найвідоміших колаборантів вважається Володимир Сальдо, поставлений російськими військами керувати Херсоном. За нетривалий час свого правління, на цю особу неодноразово організовувалися замахи українськими партизанами. Зрештою, Сальдо заявив, що йому необхідно "пройти лікування" і вже наступного дня окупанти повідомили, що ввели його в медикаментозну кому. Припускають, що його отруїли. Примітно, що це сталося в той момент, коли ЗСУ майже закінчили свої приготування до наступу та звільнення Херсона. Водночас, не виключено, що до усунення Сальдо причетні й російські спецслужби, оскільки за час його керівництва колаборант не зміг схилити херсонське населення до зради України.

Так чи інакше, випадок із Сальдо не поодинокий. По всій окупованій території відзначаються партизанські рухи, які здійснюють диверсії та організовують замахи на колаборантів. Крім того, у ЗМІ не пишуть, або згадують побіжно про випадки жорстоких розправ над гауляйтерами та російськими окупантами ніким не контрольованими нечисленними групами українців.

Ті, хто вирішив співпрацювати з агресором, зробили найбільшу помилку у своєму житті, оскільки скоротили його до краю. Переважна більшість навряд чи доживе до в'язниці. Будь-яка, навіть найменша допомога окупантам не залишається непоміченою. При цьому, як показав досвід із колаборантами та бойовиками Донбасу у 2014-2021 рр., більшість із них було знищено російськими спецслужбами. Тому, прийнявши бік агресора, ці суб'єкти опиняються між молотами і ковадлом і за найсприятливішого для них розкладу, виявляться до кінця своїх днів за ґратами.