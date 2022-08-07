Кого реально штрафуют за нарушение карантина

11:02 17 травня Київ, Україна



В українському законодавстві вже дуже давно існує поняття кримінальної відповідальності за порушення санітарно-епідеміологічних норм, що може сприяти поширенню інфекції або масових отруєнь.

Цього року через коронавируса з'явилася і схожа адміністративна стаття, націлена в основному на соціальну відповідальність кожного громадянина. Однак, за словами юристів, між кримінальною та адміністративною відповідальністю тепер походить дуже тонка грань, яку правоохоронці не завжди відчувають і помилково кваліфікують справу.

Проте, до моменту послаблення режиму карантину можна підвести деякі підсумки: майже за три місяці оформлено вже понад 10 тисяч адміністративних протоколів (більшість з яких благополучно оскаржується в суді) і порушено близько 70 кримінальних проваджень (які знаходяться на етапі слідства або закриті).

До судових вироків справа поки не дійшла, але поліція вже сформувала з різношерстої публіки коло підозрюваних: чиновники виконкомів, священнослужителі, керівництво лікарень і різних соціальних державних і приватних установ.

Залучити когось до відповідальності у кримінальних виробництвам, на думку юристів, в кінцевому підсумку буде дуже проблематично, зате це вже принесло позитивний психологічний ефект для приборкання зростаючого суспільного невдоволення і "антікарантінних" настроїв.

"Коронавірусние" карантин нагрянув в нашу країну сумбурно, різко і несподівано, хоча тема наздоганяє пандемії заполонила екрани телевізорів ще на самому початку року. Землетрус в Японії, спалах Ебола в Африці, лісові пожежі в Австралії - такі новини з далекого зарубіжжя сприймаються українцями як щось віддалене, з іншого життя, але зі співчуттям і цікавістю.



Здавалося, репортажі з Китаю в постапокаліпсіческом стилі, де дороги дезінфікують працівники в захисних білих костюмах, а за громадським порядком стежать спеціальні роботи і дрони, теж залишаться по той бік телевізора.

Однак новий вид "корони" перетнув

11 березня масштаб епідемії змусив ВООЗ заявити про нову пандемію, а уряд України - підготувати рішення про впровадження з наступного дня загальнонаціонального карантину.

Закон, який запровадив в Адміністративний кодекс нову статтю (за "порушення правил карантину людей") і посилив кримінальну відповідальність ( "за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб і масових отруєнь"), вступив в силу тільки через тиждень, 18 березня, однак правоохоронці одразу ж взяли ситуацію під контроль.

У перший же день в їх поле зору потрапило "злочинне" рішення Харківської міськадміністрації закрити всі розважальні заклади (кінотеатри, театри, цирк і розважальні центри), а роботу шкіл та садочків залишити в штатному режимі.

Пізніше чиновники пояснили, що через бюрократичну тяганину просто не встигли ознайомитися з опорним постановою Кабміну, але з 13 березня всі привели в норму, закривши дошкільні та шкільні установи.



правозахисний лабіринт

З порушенням звичного для всіх укладу буденного життя (від якого багато за час карантину вже встигли навіть відвикнути) поступово почала зростати хвиля адміністративних і кримінальних справ, яка серйозних побоювань в наших реаліях не викликає.

Більшість адмінпротоколів в судах закривають або відправляють на доопрацювання, оскільки поліцейські ставлять відповідальність не тим суб'єктам господарювання, які з юридичної точки зору повинні понести покарання (наприклад, продавець замість директора магазину), не можуть зібрати потрібні докази або зовсім не вказують на конкретні порушені норми.

Що стосується кримінальних проваджень, то з ними взагалі намагаються не зв'язуватися: слідчим дуже важко зібрати незаперечні докази для викриття всієї причинно-наслідкового зв'язку злочину, від зловмисного наміру однієї особи до точних обставин зараження вірусом іншого, а також майже неможливо встановити вичерпний список всіх контактних осіб через безсимптомного перебігу хвороби і різної тривалості інкубаційного періоду, тому такі справи безнадійно "зависають" до закінчення терміну давності.

Так, з 2013 по 2019 рік по даній 325-ю статтею Кримінального кодексу суди винесли лише 5 вироків, причому в основному вони стосувалися масових харчових отруєнь. Незважаючи на те, що в нинішніх кримінальних виробництвах з'являється "додатковий фігурант" коронавирусной інфекції, відстежити і зафіксувати траєкторію руху якого не зможуть ніякі спецзаходи, співробітники Нацполіціі "за статутом" все ж повинні приймати такі заяви і проводити відповідні дії. Чи реально притягнути до кримінальної відповідальності за порушення карантину В українському законодавстві вже дуже давно існує поняття кримінальної відповідальності за порушення санітарно-епідеміологічних норм, що може сприяти поширенню інфекції або масових отруєнь.Цього року через коронавируса з'явилася і схожа адміністративна стаття, націлена в основному на соціальну відповідальність кожного громадянина. Однак, за словами юристів, між кримінальною та адміністративною відповідальністю тепер походить дуже тонка грань, яку правоохоронці не завжди відчувають і помилково кваліфікують справу.Проте, до моменту послаблення режиму карантину можна підвести деякі підсумки: майже за три місяці оформлено вже понад 10 тисяч адміністративних протоколів (більшість з яких благополучно оскаржується в суді) і порушено близько 70 кримінальних проваджень (які знаходяться на етапі слідства або закриті).До судових вироків справа поки не дійшла, але поліція вже сформувала з різношерстої публіки коло підозрюваних: чиновники виконкомів, священнослужителі, керівництво лікарень і різних соціальних державних і приватних установ.Залучити когось до відповідальності у кримінальних виробництвам, на думку юристів, в кінцевому підсумку буде дуже проблематично, зате це вже принесло позитивний психологічний ефект для приборкання зростаючого суспільного невдоволення і "антікарантінних" настроїв."Коронавірусние" карантин нагрянув в нашу країну сумбурно, різко і несподівано, хоча тема наздоганяє пандемії заполонила екрани телевізорів ще на самому початку року. Землетрус в Японії, спалах Ебола в Африці, лісові пожежі в Австралії - такі новини з далекого зарубіжжя сприймаються українцями як щось віддалене, з іншого життя, але зі співчуттям і цікавістю.Здавалося, репортажі з Китаю в постапокаліпсіческом стилі, де дороги дезінфікують працівники в захисних білих костюмах, а за громадським порядком стежать спеціальні роботи і дрони, теж залишаться по той бік телевізора.Однак новий вид "корони" перетнув китайський кордон і почав атаку по всьому світу ще до того, як про це всерйоз задумалися на офіційному рівні (хоча саме дипломати стали першими жертвами вірусу, оскільки їх робота пов'язана з частими перельотами).11 березня масштаб епідемії змусив ВООЗ заявити про нову пандемію, а уряд України - підготувати рішення про впровадження з наступного дня загальнонаціонального карантину.Закон, який запровадив в Адміністративний кодекс нову статтю (за "порушення правил карантину людей") і посилив кримінальну відповідальність ( "за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб і масових отруєнь"), вступив в силу тільки через тиждень, 18 березня, однак правоохоронці одразу ж взяли ситуацію під контроль.У перший же день в їх поле зору потрапило "злочинне" рішення Харківської міськадміністрації закрити всі розважальні заклади (кінотеатри, театри, цирк і розважальні центри), а роботу шкіл та садочків залишити в штатному режимі.Пізніше чиновники пояснили, що через бюрократичну тяганину просто не встигли ознайомитися з опорним постановою Кабміну, але з 13 березня всі привели в норму, закривши дошкільні та шкільні установи.правозахисний лабіринтЗ порушенням звичного для всіх укладу буденного життя (від якого багато за час карантину вже встигли навіть відвикнути) поступово почала зростати хвиля адміністративних і кримінальних справ, яка серйозних побоювань в наших реаліях не викликає.Більшість адмінпротоколів в судах закривають або відправляють на доопрацювання, оскільки поліцейські ставлять відповідальність не тим суб'єктам господарювання, які з юридичної точки зору повинні понести покарання (наприклад, продавець замість директора магазину), не можуть зібрати потрібні докази або зовсім не вказують на конкретні порушені норми.Що стосується кримінальних проваджень, то з ними взагалі намагаються не зв'язуватися: слідчим дуже важко зібрати незаперечні докази для викриття всієї причинно-наслідкового зв'язку злочину, від зловмисного наміру однієї особи до точних обставин зараження вірусом іншого, а також майже неможливо встановити вичерпний список всіх контактних осіб через безсимптомного перебігу хвороби і різної тривалості інкубаційного періоду, тому такі справи безнадійно "зависають" до закінчення терміну давності.Так, з 2013 по 2019 рік по даній 325-ю статтею Кримінального кодексу суди винесли лише 5 вироків, причому в основному вони стосувалися масових харчових отруєнь. Незважаючи на те, що в нинішніх кримінальних виробництвах з'являється "додатковий фігурант" коронавирусной інфекції, відстежити і зафіксувати траєкторію руху якого не зможуть ніякі спецзаходи, співробітники Нацполіціі "за статутом" все ж повинні приймати такі заяви і проводити відповідні дії.

За підсумками квітня на етапі досудового слідства перебувало 65 таких виробництв, при цьому 20 з них в процесуальному порядку вже були закриті за відсутністю складу злочину.



Варто відзначити, що, за словами юристів, поліцейським в деяких випадках складно правильно кваліфікувати справу і визначити, до якого виду законодавства його краще віднести - адміністративному або кримінальному: ст. 325 ККУ вже майже 20 років встановлює міру відповідальності для так званих спеціальних суб'єктів господарювання (в їх професійні та службові обов'язки відноситься контроль за дотриманням санепідемнорм); разом з тим для тих же "уповноважених осіб" має свої приписи і нововведена в КУпАП ст. 44-3.

Іншими словами, чиновник міськвиконкому, бунтують проти директив центральної влади, або директор будинку-інтернету, який вирішив не особливо розщедрюватися на засоби захисту для підопічних та персоналу, в залежності від суб'єктивного рішення поліцейських і під тиском обставин може відбутися адміністративним стягненням або ж отримати судимість.

Крім того, що вступив чинності 18 березня Закон № 530-IX приніс зміни, які спантеличують і самих адвокатів. Справа в тому, що в цьому документі уряд не тільки встановило далеко не маленький розмір штрафу за новою "адмінки" (від 17 до 34 тис. Грн для "простих" громадян і від 34 до 170 тис. Для "уповноважених осіб"), але і посилило паралельно аналогічні санкції, визначені кримінальною статтею (раніше штраф не перевищував 170 грн, а в нинішній редакції становить від 17 до 51 тис. грн).

Однак в "прикінцевих положеннях" говориться, що такі досить логічні і справедливі поправки в ст. 345 ККУ повинні діяти протягом трьох місяців, тобто до 18 червня. У такі фантастичні терміни неможливо встигнути порушити наслідок, провести всі оперативні заходи і довести справу до судового процесу, який би до того ж завершився винесенням вироку.

На думку юристів, встановлений таким чином "термін придатності" змусить корисні зміни так і залишитися без практичного застосування: по його закінченню суд буде виносити рішення у відповідності зі старою редакцією, з урахуванням "зворотної сили закону".



Гроші і свобода

Спрогнозувати масштаб потенційних і реальних наслідків через "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь" заздалегідь дуже важко, тому кримінальна стаття встановлює дуже широкий діапазон покарань: починаючи від штрафу в 17 тис. Грн (якщо дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення захворювань) і закінчуючи тюремним строком на 8 років (якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Легкою формою "криміналу" найбільше грішили чиновники в місцевих органах влади. У Харкові сталася "неув'язочка" на бюрократичному рівні, через що в перший день карантину все ще працювали школи та садки. У Запоріжжі не послухалися урядова постанова від 2 квітня, яким Кабмін посилював обмежувальні заходи і дозволяв здійснювати громадські перевезення тільки трамваями і тролейбусами.

Але, оскільки далеко не вся територія міста покрита лініями електротранспорту, автобуси і маршрутки продовжували курсувати в колишньому режимі. Незважаючи на те, що для проїзду потрібно було мати спецбілет і дотримуватися всіх норм по індивідуальний захист, через кілька днів Нацполіція все одно відкрила кримінальне провадження.

30 квітня про послаблення карантину одночасно заявили в мерії Черкас і Мукачево. Легкий розчерк пера в рішенні міськвиконкому давав добро на відкриття речових ринків, магазинів, салонів краси та перукарень, відвідування парків і скверів ...

Однак, пам'ятаючи про розмір адміністративних штрафів, підприємці вирішили не поспішати з відкриттям і не вступати в незрозумілу політичну гру. При цьому на таку "місцеву самодіяльність" швидко знайшли управу: поліція відразу відкрила кримінальні провадження у ч. 1 ст. 325 ККУ, а для скасування рішень міськрад, які йдуть врозріз з наміченим в столиці планом, Черкаська і Закарпатська облдержадміністрації звернулися з позовом до суду.



Але як би чиновники ні привертали до себе увагу в медіа-просторі, найбільш обговорюваною темою стало дотримання карантинних заходів серед віруючих. Церква прикувала погляди українців: одні масово шукали там захист від незрозумілого китайського вірусу, увірувавши в чудодійну молитви і святого причастя; інші обурювалися такою безпечністю та антинаукових підходом в боротьбі з епідемією; треті просто звикли до традиційного великоднього обряду в церкві і цікавилися новим форматом свята.

За масове скупчення біля церкви, недотримання дистанції і відсутність масок поліцейські найчастіше обмежувалися адміністративними протоколами.

Втім, не тільки чиновники стають фігурантами кримінальних проваджень: найбільше відповідальності за порушення санітарних норм лежить на медиків. У перші дні карантину оскандалилася приватна клініка Eurolab, співробітники якої, на думку слідства, приховали від Центру громадської охорони здоров'я МОЗ інформацію щонайменше про чотири позитивні результати тестування на коронавірус.

У квітні Нацполіція Херсонської області відкрила кримінальне провадження щодо лікарів Олешківської центральної районної лікарні: тіло померлої пацієнтки видали родичам до отримання остаточних результатів тестування на Covid-19, і в результаті труп поховали без дотримання вимог по похованню.

А в кінці минулого місяця столичні поліцейські зловили на гарячому організовану групу осіб, які вирішили заощадити на утилізації небезпечних медичних відходів і просто викидали їх на звалищі. На думку слідства, на полігоні ТПВ серед іншого могли виявитися шприци, маски і халати з опорних лікарень Києва, які приймають хворих Covid-19.

Як би там не було, в умовах карантину в поле підвищеної уваги правоохоронців потрапляє керівництво абсолютно всіх соціально значущих структур: там, де є хоча б потенційна загроза поширення захворювання, в дотриманні санепідемнорм не можна давати слабину.



Яскравим прикладом може стати звернення Омбудсмена в Офіс генпрокурора з приводу того, що адміністрація Київського СІЗО не видає рукавички і маски підсудним, які залишають тюремні катівні для проведення слідчих дій або судового засідання, а після повернення не забезпечує можливість ізоляції.

За словами Людмили Денісової, в цілому там містяться близько 2,4 тис. Ув'язнених і працюють 420 співробітників, так що така недбалість у дотриманні карантинних заходів може призвести до жахливих наслідків. На підставі всього цього відносно керівництва пенітенціарного закладу 29 квітня прокуратура порушила кримінальне провадження.

У точності така ж доля спіткала дирекцію Перечинської школи-інтернату для сиріт і позбавлених батьківського піклування дітей в Ужгородській області. Там через порушення карантинних норм коронавірусів захворіли понад 10 вихованців віком від 12 до 15 років. А директору приватного будинку престарілих в селі Зазим'я на Київщині серед "карантинних кримінальників" пощастило менше всіх.

За інформацією слідства, пересування підопічних не обмежувалася територією пансіонату, в який регулярно приїжджали з візитами родичі і знайомі. Нікого масками і рукавичками не забезпечували, і в кінці кінців "в гості" побував і коронавірус, яким захворіло більше десяти проживають там пенсіонерів.

Слабкий імунітет трьох з них не зміг впоратися з інфекцією, і тепер за загибель людей директору загрожує найвища міра покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Автор Ксенія Цівірко