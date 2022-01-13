Коли в Україні з'явиться вакцина від COVID-19

Багато країн вже на етапі клінічних досліджень вакцини від коронавірусу, Україні необхідно продовжувати переговорні процеси з питання закупівлі вакцини, але не варто розраховувати на пріоритетну чергу.
Так вважає голова БО «100% життя» Дмитро Шерембей
Він додав, що при цьому неймовірний попит на вакцину буде у всьому світі, тому виробництво має бути зосереджене в країні, де існують відповідні потужності.
Разом з тим, Шерембей вважає, що Україна не зможе задовольнити такий попит через те, що не розв’язано інші проблеми. Однак, необхідно продовжувати переговори щодо постачання вакцини в майбутньому.
Зазначено, що в даний список входить 33 вакцини з 19 країн світу. Ці вакцини розробляються компаніями або дослідними інститутами з таких країн, як Великобританія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія і Канада.
За даними ВООЗ, казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться в фазі 1/2 клінічного випробування.
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