Коли в Україні з'явиться вакцина від COVID-19

21:32 31 серпень Київ, Україна

Багато країн вже на етапі клінічних досліджень вакцини від коронавірусу, Україні необхідно продовжувати переговорні процеси з питання закупівлі вакцини, але не варто розраховувати на пріоритетну чергу.

Так вважає голова БО «100% життя» Дмитро Шерембей

«Якщо навіть існує вакцина в Казахстані, але всі ті вакцини ,за якими вже йдуть клінічні дослідження на останніх стадіях, - в будь-якому випадку ми знаходимося не в пріоритеті. Перші країни, які отримають вакцину, - це ті країни, які інвестували свої ресурси в дослідження вакцини. Вони, звичайно, в топі. Це країни ЄС, США », - сказав Шерембей.

Він додав, що при цьому неймовірний попит на вакцину буде у всьому світі, тому виробництво має бути зосереджене в країні, де існують відповідні потужності.

«Я думаю, що швидкий спосіб отримати вакцину для всіх країн взагалі - це організувати масове виробництво в Індії. Тоді доступ отримають у всьому світі набагато швидше. Це тому, що у них розвинена система виробництва медикаментів і це дасть можливість задовольнити попит у всьому світі », - додав він.

Разом з тим, Шерембей вважає, що Україна не зможе задовольнити такий попит через те, що не розв’язано інші проблеми. Однак, необхідно продовжувати переговори щодо постачання вакцини в майбутньому.

«Я думаю, що в Україні завдання не виробляти вакцину, а захистити людей і концентруватися потрібно на цьому», - сказав Шерембей.

Зазначено, що в даний список входить 33 вакцини з 19 країн світу. Ці вакцини розробляються компаніями або дослідними інститутами з таких країн, як Великобританія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія і Канада.



За даними ВООЗ, казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться в фазі 1/2 клінічного випробування.