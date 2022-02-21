Коли стануть відомі причини аварії Ан-26 під Харковом

17:52 29 вересень Київ, Україна

У Харківській області, 25 вересня, сталася трагедія, впав і загорівся військовий літак, на цей момент проводиться розслідування причин аварії.

Експерт у сфері авіації Богдан Долінце зазначив, що повні висновки про технічні причини катастрофи будуть можливі мінімум через рік.

«Який би висновок не був отриманий через місяць, але це не будуть результати розслідування, - це буде попередній звіт. Такі терміни були встановлені урядовою комісією. Більш глибокий технічний звіт за результатами дослідження можливий після розслідування. Як показує практика, пройде більше року, поки ми отримаємо відповіді», - прокоментував Долінце.

Водночас він додав, що кримінальне розслідування причин катастрофи проводиться окремо від технічної експертизи.

«Якщо ми говоримо про кримінальне розслідування, яке відбувається, то це окрема історія. Тому що це буде стосуватися визначення відповідальності. Для цього будуть проведені окремі експертизи, які будуть відрізнятися від технічних. Результати кримінального розслідування будуть використовуватися для звинувачення тих чи інших осіб», - пояснив Богдан Долінце.

Він уточнив, що з точки зору безпеки польотів має значення, як експлуатувався літак і яким чином виконувалися технічні регламенти та дотримувалися процедури.