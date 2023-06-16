Коли терміново потрібна хоч якась перемога

14:06 03 червня Київ, Україна

"Хай живе перемога над Японією!". Саме з таким гаслом депутат Держдуми РФ привітав ухвалення у першому читанні законопроекту, в якому пропонується перейменувати 3 вересня на «День перемоги над мілітаристською Японією та закінчення Другої світової війни (1945 рік)».

Це рішення навіть не можна назвати дивним у нинішніх реаліях сучасної Росії. Уряд цієї державної освіти вже стільки безглуздих законів прийняв, стільки зробив абсурдних заяв, що створення нового “свята”, яке, очевидно, похитне стосунки з іншою країною, здається цілком навіть логічним.. Особливо враховуючи, що Путіну, загалом, і нічого показати як перемогу нинішній, він вирішив знову зіграти в легенду про “народа-переможця” і влаштувати такий собі повторний “9 травня”.

Однак удари безпілотниками по Москві, вилазки РДК та легіону «Свобода Росії» в прикордонні області РФ, та й масштабний наступ ЗСУ цим навряд чи вдасться перекрити. Крім того, виникає проблема – росіянам тепер доведеться пояснювати, що за Друга світова війна така, адже, як показують численні опитування, більшість населення країни агресора знають лише про «Велику вітчизняну війну» і коли чують, що це лише період у масштабному протистоянні, яке тривало 6 років і почалося з поділу Польщі Німеччиною та СРСР, то дивуються і навіть не вірять у почуте.