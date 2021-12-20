Коли скінчиться пандемія, знає лише Білл Гейтс

Які мені дорогі ці прогнозери прогнозісти! Оперуючи поняттями "за умови", "якщо", "повинен" пан Гейтс заявив, що не багато не мало знає, коли скінчиться пандемія! Якщо не з'являться нові штами, а якщо з'являться, то що? Лише в Україні 11 варіантів Дельти зараз циркулює. Поки що ми бачимо, що щеплення дуже буксує, якщо не сказати провалилося і не тільки в Україні, до речі, а по всьому світу. Тут головний санлікар наш прямо відпалює, заявивши, що 125 українців, які померли через місяць після щеплення, померли не від щеплення, а від реакції на препарат!! Театр абсурду!

Любитель попіаритися теж не відстає, зняв відосик про вакцинацію і пообіцяв 1000 гривень тим, хто вакцинувався, або вакцинується, тут не зрозуміло, але сіль не в цьому. Новина стала мемом за лічені години. Особливо шокуючим фактом людям здався цинізм, з яким наш президент з панського плеча обіцяє недоступні і не потрібні більшій частині людей із групи ризику блага. Навіщо 65+ ваші фітнес-клуби? Суши майку, дорогий наш і спускайся на землю, тільки не в пивбар, а в сільську лікарню, наприклад. Те, що справді могло б допомогти – це комуналка, продукти, ліки. Знову ж таки викликає сумніви, що гроші взагалі хтось отримає, адже виділена сума вже не покриває тих, хто щепився, але у нас головне голосно прокукурікати, а там хоч не розвиднися. Ну хоч це стабільно.

Поки що в Україні 12 млн щеплених. З 24 лютого 2021 року майже дев'ять місяців минуло, а плани були звичайно глобальні – 21 мільйон до грудня. Про ті смішні та водночас страшні 4 людини вакцинованих на день навіть згадувати не хочеться, адже час підготуватися і народ підготувати було. Натомість наша влада кричала навперебій, у кого вони точно закуповувати вакцину не будуть, а тим часом країни багатші і поквапливіше перекуповували препарати, обіцяні нам. Ситуація схожа на газову кризу, тільки там газ, який за наявними контрактами мав піти з Америки до Європи, поплив до Китаю, адже так більший прибуток, а американці гроші рахувати вміють.

Тут МОЗ Ляшко панікує, 600 тисяч українців на другий компонент щеплення взагалі не прийшли, причина не ясна, але думаю, в основному – це тотальна недовіра до влади, впевненість, що в разі чого на допомогу чекати не варто. Є відсоток людей, які тяжко перенесли перший компонент і просто бояться робити другий. Виходить ефект від одного компонента нульовий, препарат витрачений, захист, хоч мінімальний відсутній, ризик захворіти зростає. Адже лікарі завжди попереджають, що між щепленнями потрібно бути особливо акуратним зі своїм здоров'ям, організм «перетравлює» препарат і тому особливо вразливий. Нам розповідають, що офіційно від ковіду помирають по 800 людей на день, а реально, звичайно, більше. Цифри моторошні, але послухати Зеленського, так «медична система готова як ніколи», а заяви про відсутність кисню, черги в реанімацію і сотні загиблих – то підступи ворогів і брехня.