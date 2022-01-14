Коли з України підуть "чорні колектори"

20:17 01 вересень Київ, Україна

Проблема з діяльністю колекторів існує вже багато років, зараз ми бачимо, що в НБУ серйозно взялися за розробку концепції колекторської діяльності, не забувши про захист прав позичальників.



Народний депутат VIII скликання, юридичний і політичний експерт Ігор Алексєєв підтримує намір Нацбанку України врегулювати на законодавчому рівні діяльність колекторів



"НБУ, дійсно, взявся за розробку концепції врегулювання колекторської діяльності. В тому числі - в частині захисту прав позичальників. Це проблема, якій вже багато років.





"На жаль, "діяльність" українських колекторів мало чим нагадує зрозумілу, правильну, європейську практику. По суті, у нас ставка робиться на шантаж, рекет, загрози. Згідно зі статистикою, три чверті позичальників, які мали справу з колекторами, скаржаться на їхні дії. Нерідко - на погрози фізичної розправи з їхнього боку на адресу боржника та членів його сім'ї. Відомі факти втручання в особисте життя позичальників, коли колектори цілодобово телефонували за всіма наявними номерами. Адже це - порушення закону. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, яку за такі відверті факти рекету ніхто не несе.



Саме тому слід врегулювати колекторську діяльність на законодавчому рівні. Як мінімум:



- прописати чіткі, жорсткі вимоги до можливих колекторських компаній, можливо, певні кваліфікаційні моменти;



- повинен з'явитися відкритий, зрозумілий реєстр таких компаній, який веде НБУ, і який доступний всім (щоб перевірити - чи не шахраї не дають вам спокою);

- слід визначити зрозумілі механізми форми взаємодії з боржниками: якщо це телефонні переговори - то без погроз і тиску, якщо поштова кореспонденція - то виключно етична комунікація, а не заяви в стилі "вас скоро виселять";

- з боку регулятора повинен проводитися дієвий нагляд за діяльністю колекторських компаній, постійний моніторинг;



- також слід передбачити відповідальність колекторських компаній, які будуть діяти поза правилами - аж до позбавлення їх ліцензії, виключення з реєстру, а також - кримінальної відповідальності (правоохоронці повинні розслідувати відповідні випадки, доводячи справу до суду та вироку).



Це - базовий, мінімальний набір тих положень, які повинні бути в концепції законодавчих змін, здатних наблизити колекторську діяльність в Україні до світових стандартів. Якщо хоч один з цих пунктів не буде чітко прописаний і обов'язковий до виконання, можна говорити виключно про фасадну реформу. А "чорні колектори" так і продовжать займатися рекетом".