Кількість людей, які читають з кожним роком скорочується. Все більше ми спостерігаємо людей уткнувшись носом в гаджети. Багато хто вважає, що читати книги - не модно, але це помилкова думка.
Українська письменниця, сценарист Ірен Роздобудько пояснила важливість читання книг, а також розповіла, як прищепити любов до книг і чому це ніколи не вийде з "моди":
"Я вважаю, що люди, які в наш час читають книги - це" таємне товариство обраних ". І якщо хтось хоче до нього приєднатися, може це зробити тільки добровільно і тільки після якогось важливого життєвого катарсису. Наприклад, коли зрозуміє, що книга - не просто "букви на папері", а "ключик від світу", можливість вільно пересуватися по ньому, бути прийнятим і затребуваним в будь-якому інтелектуальному суспільстві. А ще, читання книг ніколи не вийде з "моди".
Якщо комусь це не потрібно - хай тикають пальцями в гаджети, це їх вибір ...
Я впевнена, що людина здатна яскраво сприйняти інформацію і сформувати себе по "образом і подобою" прочитаного до ... 25 років. Може, і раніше. Якщо цього не сталося, то "просто читати" можна все, що завгодно. Тому важливо якомога раніше знайти в книжках "свою тему", своїх вчителів і співрозмовників.
У людей різні смаки і радити щось я б не наважилася. Але є одна книга, яку можна радити і через сто років. Вона називається "Біблія" і вона універсальна. Її можна читати, відкриваючи на будь-якій сторінці - все життя ".
"Я вважаю, що люди, які в наш час читають книги - це" таємне товариство обраних ". І якщо хтось хоче до нього приєднатися, може це зробити тільки добровільно і тільки після якогось важливого життєвого катарсису. Наприклад, коли зрозуміє, що книга - не просто "букви на папері", а "ключик від світу", можливість вільно пересуватися по ньому, бути прийнятим і затребуваним в будь-якому інтелектуальному суспільстві. А ще, читання книг ніколи не вийде з "моди".
Якщо комусь це не потрібно - хай тикають пальцями в гаджети, це їх вибір ...
Я впевнена, що людина здатна яскраво сприйняти інформацію і сформувати себе по "образом і подобою" прочитаного до ... 25 років. Може, і раніше. Якщо цього не сталося, то "просто читати" можна все, що завгодно. Тому важливо якомога раніше знайти в книжках "свою тему", своїх вчителів і співрозмовників.
У людей різні смаки і радити щось я б не наважилася. Але є одна книга, яку можна радити і через сто років. Вона називається "Біблія" і вона універсальна. Її можна читати, відкриваючи на будь-якій сторінці - все життя ".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі