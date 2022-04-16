Відомо, що Visa та MasterCard пішли з країни-агресора. Як міжнародні валютні системи, вони виключили можливість рашистам використовувати банківські карти поза їхньої держави. Тому банки агресора закликають оформляти карти іншої міжнародної валютної системи – китайської.

Union Pay – валютна система, яка стала міжнародною з 2003 року. Незважаючи на те, що у 2015 році Union Pay стала найбільшою платіжною системою у світі, лише 0,5% платежів проходять за межами Китаю. Тим не менш, з банківськими картками від цієї системи можна розплачуватися по всьому світу.

У той же час банки за межами країни-агресора відмовляються приймати карти, випущені рашистами, незалежно від назви платіжної системи, яка їх обслуговує.

Китайці могли б наполягти, щоб закордонні банки приймали оплату з карт Union Pay від рашистів, однак вони цього не роблять. Тобто так звані “союзники” допомагають тим, що не є стороною, яка підтримує міжнародні санкції, однак не перешкоджає їм. Більше того, вони захоплюють банківський сектор агресора без жодних гарантій у забезпеченні фінансової безпеки. Ось так рашистам “допомагають” їхні “союзники”.