13:33 31 травня Київ, Україна

Після того, як рашисти розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, європейці відкликали лізингові договори на використання агресором літаків їхніх компаній. Це також означало, що запчастини та сервіс, необхідний для підтримки безпечної роботи авіасуден, був недоступним для російських авіакомпаній.

Як і варто було очікувати, рашисти не повертали літаки. Більше того, на законодавчому рівні вийшов дозвіл про буквальне присвоєння європейських машин.. Тепер, якщо якийсь із цих літаків буде помічений в іншій країні, його необхідно буде заарештувати та передати компанії власнику. Інакше, держава, яка прийняла цей борт на своїй землі, чекатимуть на судові розгляди.

У той же час Китай стурбований не тільки юридичними зволіканнями. Пекін не бажає катастроф на своїй території, тому що розуміє, що для мінімального регулярного ремонту, рашистам необхідно розбирати частину викраденого авіапарку.. Крім того, європейські компанії не нестимуть відповідальності за аварію літаків у разі їх несправності, а значить, жодної компенсації КНР не отримає. Більше того, Пекін понесе персональну відповідальність за те, що на свій розсуд довірився та пустив авіалайнери у сумнівному технічному стані.