Китай відмовився від правового співробітництва США та Гонконгу

16:21 20 серпень Київ, Україна

На думку китайської влади, угода між США і Гонконгом в юридичній сфері дозволило Вашингтону обговорювати внутрішні питання країни.

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні підкреслив, що Пекін вважає всі проблеми спеціального адміністративного району внутрішніми питаннями Китаю.

Китайська влада вирішила припинити дію домовленостей про співпрацю між США і Гонконгом в юридичній сфері у відповідь на розрив Вашингтоном трьох угод з цим спеціальним адміністративним районом . Про це заявив в четвер офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні.

"Раніше адміністрація Гонконгу в зв'язку з розривом декількох угод Вашингтоном висловила США протест, який ми повністю схвалюємо, - зазначив він на регулярному брифінгу . - У зв'язку з помилковими діями Сполучених Штатів китайська сторона вирішила призупинити дію американо-гонконгського угоди в правовій сфері ".

Дипломат підкреслив, що Пекін вважає всі проблеми спеціального адміністративного району внутрішніми питаннями Китаю . "Жодна країна не має права в них втручатися. Ми наполягаємо, щоб США негайно виправили свої помилки і перестали цікавитися справами Гонконгу ", - підсумував Чжао Ліцзяні.

У четвер вранці гонконгівське уряд висловив Вашингтону протест в зв'язку з рішенням Білого дому в односторонньому порядку припинити дію трьох двосторонніх угод з цим спеціальним адміністративним районом . Воно звинуватило Сполучені Штати в спробі "використовувати Гонконг як пішака для створення проблем в китайсько-американських відносинах".

розрив угод

Напередодні Вашингтон повідомив про призупинення дії трьох угод з Гонконгом, що стосуються видачі переховуються від правосуддя, передачі засуджених і взаємних податкових виключень по доходах від міжнародних операцій судів.