Китай назавжди залишиться для США головним світовим суперником

Конфлікт Китаю та США - це абсолютна закономірність, черговий етап зростання, який характеризує перехідний етап від старого світового порядку до нового.
Тому, такі процеси, як вибори президента США, насправді ніякого впливу на це не матимуть. Не станеться колосальних змін, чи буде в Білому домі продовжувати сидіти Дональд Трамп, або туди сяде Джо Байден, або взагалі ніхто.
Китай залишиться для США головним світовим суперником, від якого йде основний виклик їхній гегемонії. До речі, не Росія, а саме Китай. Ось підходи до РФ реально можуть змінитися, і тут закладені певні ризики для України.
По Китаю у обох партій в США, здається, є консенсус - з ним треба боротися. Змінюватися будуть лише методи та підходи до оцінки ризиків.
У разі перемоги Дональда Трампа ставка на стратегію максимального тиску і двосторонку продовжиться. У разі перемоги Джо Байдена велику роль гратимуть механізми багатосторонньої дипломатії та колективного співробітництва на базі різних регіональних платформ.
Звичайно, сценарій збройного зіткнення залишається малоймовірним, однак я не виключаю проксі-конфліктів, особливо якщо Китай все ж вирішить активніше залучатися до різних криз вже безпосередньо.
З урахуванням спроби США чинити тиск на його периферію - Гонконг, Тайвань, Сінцзян, Південно-Китайське море, Корею, ймовірність залучення КНР в конфлікти як відповіді на дії Штатів росте.
Україна в цих схемах залишається затиснутою між двома глобальними центрами впливу, і сьогодні не має достатнього поля для маневру, щоб "між крапельками" уникнути негативних наслідків, занадто слабкою і залежною залишається наша економіка від зовнішніх чинників, що не завжди залежать від національних сил.
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