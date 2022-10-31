Китай може захопити частину Росії

14:54 31 жовтня Київ, Україна

Сі Цзіньпінь уже давно не підтримує Путіна, якщо це колись взагалі відбувалося. Так, КНР мав спільні вороги з Росією, в особі США. Однак, згідно з останніми заявами Пекіна, "Китай готовий співпрацювати з Америкою заради загального блага". На практиці це означає зниження градуса напруженості між двома країнами, що виник на тлі візиту Ненсі Пелосі до Тайваню.

Ймовірно, що альтернативою завоювання китайського острова, може стати захоплення, а нинішній реальності вірніше було б відзначити “звільнення” частини китайської території, окупованої СРСР за часів правління Сталіна. Такої думки дійшли аналітики видання «Forbes». Для КНР – це такий необхідний для країни ліс, а також природні копалини. Але, що важливіше, Захід навряд чи стане на бік Росії, якщо Китай вирішить окупувати частину її територій, і тим більше це не викличе такого міжнародного резонансу, як у випадку з початком конфлікту на Тайвані.

Відверто – Путін зробив нерви всім. Він набрид як противникам, і “союзникам”, яких, з невідомих причин, Кремль записав і КНР. Ймовірно, єдине, що зупиняє піднебесну від захоплення настільки ласих далекосхідних російських територій, це можливість застосування ядерної зброї Путіним у разі введення китайських військ.. Цілком імовірно, проблему цього питання можуть вирішувати між собою США та Китай, і незабаром увесь світ стане свідком масштабної історичної події.