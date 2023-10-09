Китай хоче дешевшого газу з Росії

21:55 08 жовтня Київ, Україна

За даними Мінекономіки РФ, у 2022 році Китай платив «Газпрому» приблизно на чверть менше від ціни, яку платили інші країни. 2023-го цей показник збільшився вдвічі, на користь Піднебесної. Тепер Сі Цзіньпін має намір домогтися збільшення знижки ще не 20%, а ще краще, щоб Кремль пішов на поступки і зовсім відстрочив платіжку за експорт на рік, як у випадку з Туреччиною.

Ось такі ось “друзі” у Путіна. "З ким поведешся від того і наберешся", як то кажуть. Ось таке воно – “переорієнтування” на Схід. Крім того, Китай вже на всю “скуповує” російські території, перебираючись від Далекого Сходу вглиб Росії, інвестуючи у важку та легку промисловість регіонів.. Ось тільки робить це Пекін на своїх умовах, та ще й оминаючи Путіна, безпосередньо домовляючись про співпрацю з регіональними представниками, чим зміцнює їхній політичний капітал перед Кремлем.

Якщо Путін залишиться живим після програшу у війні, у нього можна буде брати уроки по тому, як дешево за кілька років продати країну "найближчому другу" і позбавити свого народу держави.