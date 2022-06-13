Китай готується до війни

Китайська республіка давно є місцем зіткнення інтересів між Китайською Народною Республікою та США. Тайвань ніколи не відмовлявся від намірів повернути територію материкового Китаю та, підтримуючи демократичні цінності, залишався надійним плацдармом для Америки у протистоянні КНР. Пекін, у свою чергу, продовжує стверджувати, що Китайський Тайбей є частиною Китайської Народної Республіки. Загвоздка полягає в тому, що Тайвань є основним конкурентом КНР у галузі високих технологій, що не дозволяє Пекіну отримати світову монополію у цьому секторі.

10 червня відбулася зустріч двох міністрів оборони – США та Китаю. Вей Фенхе заявив: "Якщо хтось наважиться відокремити Тайвань від Китаю, китайська армія без вагань почне війну незалежно від її ціни". Очевидно, це стало відповіддю на слова президента Америки Джо Байдена наприкінці травня. Лідер США сказав, що Вашингтон приєднається до військового захисту Тайваню, якщо розпочнеться пряме зіткнення з КНР.

Військові провокації з боку Пекіна, що почастішали, говорять про початок ескалації. На цей момент важко спрогнозувати, чи почнеться нова громадянська війна між материковим та острівним Китаєм, але такий сценарій можна розцінювати як досить ймовірний. Якщо зіткнення відбудеться, то війна в Україні та її наслідки здадуться “квіточками” порівняно з військовою кризою між КНР, КР, США та ймовірно, їхніми союзниками.