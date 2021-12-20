Кирило Шевченко і майбутнє Нацбанку

17:17 16 липень Київ, Україна

На думку, політичного аналітика Дмитра Купири, Нацбанк не повинен підкорятися бажанням уряду. Незалежно від того, хто стоїть біля керма НБУ, необхідно гарантувати міжнародним партнерам, незалежність Національного банку.

«Зараз президент і структура влади, яку ми маємо, намагаються диктувати, щоб призначити керівництво Національного банку, підконтрольне їм. Як результат, ризик незалежності Національного банку зберігається. Співпраця МВФ з Україною внаслідок цього може змінюватися, тому після призначення будуть переговори. Ми побачимо, чи зможе нове керівництво переконати наших міжнародних партнерів, що зможе забезпечити взяту на себе відповідальність. Це вже питання з великою кількістю невідомих, тому складно сказати. Це буде залежати від того, наскільки новопризначений глава Нацбанку зможе зарекомендувати себе перед партнерами », - сказав купиря.

Він підкреслив, що оцінити подальший розвиток співпраці з міжнародними партнерами можна буде після остаточного затвердження керівництва регулятора. «Потрібно розуміти, що наші партнери зацікавлені в розвитку України, як тому, що вони хочуть назад гроші, які дають в кредит, так і з-за геополітичної ситуації.Все-таки партнери зацікавлені в сильній країні поряд з Росією, яка не створюватиме додаткових проблем », - сказав експерт.

Політолог зазначив, що Національний банк повинен забезпечити довготривалу фінансову стабільність в державі на противагу миттєвим політичним вигодам.

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«Політикам часто в конкретний момент потрібна конкретна облікова ставка, конкретний обсяг грошей. Нацбанк не повинен цим займатися і керуватися політичними інтересами. Він повинен нести довгострокову відповідальність, а політики дуже часто готові ігнорувати такі зобов'язання », - підсумував Дмитро купиря.